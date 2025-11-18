'अरे दोस्त बोल रहा हूं... भेजे गए पैसे लौटा दो', कानपुर में जालसाज ने युवक से की एक लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी थाना क्षेत्र में साइबर ठग ने पीड़ित को परिचित बनकर फोन किया। इसके बाद झांसे में लेकर एक लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की पुलिस कमिश्नर से फरियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गुजैनी के फेज टू तात्याटोपे नगर निवासी पी़ड़ित प्रताप नारायण शुक्ला ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से काल आई। जिसने खुद को उनका मित्र अशोक बताया। कहा कि वह दूसरे मोबाइल नंबर से फोन कर रहा है। कहा कि एक व्यक्ति के पास मेरी रकम है, जो मेरे खाते में किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं आ पा रही है।

जिसे आप अपने बैंक खाते में ले लीजिए। जिसे बाद में आपसे ले लूंगा। वह आरोपित की बातों के झांसे में आ गए। पीड़ित के अनुसार उनके मोबाइल पर खाते में 70 और 30 हजार रुपये आने के मैसेज आए। इसके बाद आरोपित ने कहा कि अपना स्कैनर भेज रहा हूं, जिस पर आप यह रकम ट्रांसफर कर दें।