    'अरे दोस्त बोल रहा हूं... भेजे गए पैसे लौटा दो', कानपुर में जालसाज ने युवक से की एक लाख की ठगी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    कानपुर के गुजैनी में एक साइबर ठग ने परिचित बनकर एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की ठगी की। ठग ने पीड़ित को फोन करके बताया कि वह उसका दोस्त है और उसे कुछ पैसे अपने खाते में मंगवाने की जरूरत है। बाद में, ठग ने एक फर्जी स्कैनर भेजकर पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी थाना क्षेत्र में साइबर ठग ने पीड़ित को परिचित बनकर फोन किया। इसके बाद झांसे में लेकर एक लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की पुलिस कमिश्नर से फरियाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

    गुजैनी के फेज टू तात्याटोपे नगर निवासी पी़ड़ित प्रताप नारायण शुक्ला ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से काल आई। जिसने खुद को उनका मित्र अशोक बताया। कहा कि वह दूसरे मोबाइल नंबर से फोन कर रहा है। कहा कि एक व्यक्ति के पास मेरी रकम है, जो मेरे खाते में किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं आ पा रही है।

    जिसे आप अपने बैंक खाते में ले लीजिए। जिसे बाद में आपसे ले लूंगा। वह आरोपित की बातों के झांसे में आ गए। पीड़ित के अनुसार उनके मोबाइल पर खाते में 70 और 30 हजार रुपये आने के मैसेज आए। इसके बाद आरोपित ने कहा कि अपना स्कैनर भेज रहा हूं, जिस पर आप यह रकम ट्रांसफर कर दें।

    इसके बाद उन्होंने अपने खाते से तीन बार में एक लाख रुपये की रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद अपना बैंक खाते का बैलेंस देखा तो आरोपित ठग द्वारा भेजे गए फर्जी मैसेज का पता चला।

    जब उन्होंने आरोपित को फोन मिलाया, तो वह स्विच आफ बताने लगा। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। थाना पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।