न्यू कानपुर सिटी के आसपास 39 स्थानों में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कसा शिकंजा, दी नोटिस

1 विजय लांब हिन्दूपुर 442, 443, 444, 450

2 मुरारी लाल, श्याम लाल सोनू यादव आदि हिन्दूपुर 370, 371, 366, 368

3 सुनील कुमार, मृदुल जौहरी, राधेश्याम, सूरजवली, शंकर लाल धरमपुर 286, 284, 401, 405, 392, 391

4 अवधेश कटियार हिन्दूपुर 449, 446, 445, 447, 448

5 छेदीलाल यादव कटरी ख्यौरा 1421, 709, 710, 711, 712

6 प्रिया गुप्ता कटरी ख्यौरा 1232, 1230, 1228

7 अनुराग गुप्ता (दयाल फार्म हाउस) कटरी ख्यौरा 1032, 1033

8 संजय आदि कटरी ख्यौरा 1237

9 मुन्नालाल कटरी ख्यौरा 1162

10 बलराम सिंह कटरी ख्यौरा 2225, 2226

11 आनन्द गुप्ता, महेश चन्द्र गुप्ता, सोनू यादव कटरी ख्यौरा 1266, 1267

12 संजय, तुलसी राम कटरी ख्यौरा बनियापुर 1068, 1069, 1070

13 रामबाबू कटरी ख्यौरा 1397, 1398, 1399, 1390, 1388

14 महादेवा तेजा कटरी ख्यौरा 1215, 1220, 1221, 1222, 1219

15 प्रेम स्वरूप महेश्वरी आदि कटरी 1061

16 अनिल अग्रवाल, देवीचरन आदि हिन्दूपुर 432, 434, 435, 436, 448, 449, 440, 441

17 सोनू यादव मटका चैराहा (भगवान बुद्ध आश्रम के पीछे) -

18 रचित पाठक मटका चैराहा से बिठूर रोड (पारस हास्पिटल के सामने) -

19 रामकिशन, सुमित कुमार, किशोर प्रधान हिन्दूपुर 507, 508, 505, 506, 512, 504, 500

20 हाकिम सिंह आदि हिन्दूपुर 402, 403, 404

21 चांदनी, जे सिंह चिरान गाव 57

22 पवन सिंह, कुलदीप सिंह प्रतापपुरी हरी 363

23 प्रकाश नारायण आदि प्रतापपुर हरी 92

24 सियाराम, शिवकान्त बलराम यादव प्रतापपुर हरी 355, 356, 357

25 हरिमोहन श्री राम गोपाल शम्भूनाथ प्रतापपुरी हरी 371, 374, 370, 383

26 राघव चिरान गाॅव 119

27 पन्ना लाल, अदन, पूजा यादव, राम चन्द्र, राकेश, सटी प्रसाद, सुनील कुमार, चेतन बाजपेई धरमपुर 381ग, 384क, 395क, 386क, 395ख, 393, 397ख, 394, 384ग

28 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा बैरी अकबरपुर 334 व 337

29 पप्पन यादव बैरी अकबरपुर कछार (मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने) -

30 राघवेन्द्र गर्ग सिंहपुर कछार 792 व 797

31 अजय यादव व भूपेन्द्र सिंह भदौदिया सिंहपुर कछार 757

32 किशोर निषाद हिन्दूपुर डल्लापुरवा बिठूर 505, 506 (क), 507, 579, 580, 581, 582, 599, 600

33 हाकिम सिंह हिन्दूपुर 510, 511

34 शम्भू जैन प्रतापपुर चिरान रोड़ -

35 भवर लाल कोठीलाल एवं अनिल कोठीलाल सिंहपुर कछार 319 एवं 320

36 अजय यादव सिंहपुर कछार 511, 514, 516, 517

37 शिवाकान्त शुक्ला सिंहपुर कछार 813

38 आलोक कटियार व हरिशंकर गंगापुर (केडीए ग्रीन्स के पीछे) 02