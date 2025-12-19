Language
    न्यू कानपुर सिटी के आसपास 39 स्थानों में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कसा शिकंजा, दी नोटिस

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    कानपुर के न्यू कानपुर सिटी योजना के आसपास के गांवों में केडीए ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रवर्तन दस्ते ने बिना लेआउट और नक्शे के हो रह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना के आसपास स्थित गांवों में केडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत आसपास के आधा दर्जन गांवों में बिना लेआउट व नक्शे के हो रही 39 प्लाटिंंग रुकवा दी।

    साथ ही प्लाटिंग करने वालों को नोटिस दी है कि 15 दिन में लेआउट व नक्शा नहीं दिखाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दस्ते ने एक निर्माण सील कर दिया।

    केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय के आदेश पर जोन एक बी के विशेष कार्याधिकारी व प्रवर्तन प्रभारी डा रवि प्रताप सिंह की अगुवाई में अवर अभियंता हिमांशु और दस्ते के सबसे पहले विकास नगर में स्थित रमेश कुमार और दिलीप कुमार के भूखंड संख्या 62 ए में मानक के विपरीत हो रहे निर्माण को सील कर दिया। साथ ही पुलिस को पत्र किया। इसी कड़ी में न्यू कानपुर सिटी योजना के पास दस्ता पहुंचा।यहां स्थित गांव बैरी अकबरपुर, हिन्दूपुर, कटरी ख्यौरा, प्रतापपुर हरी समेत कई गावों में रोक के बाद भी बिना लेआउट और नक्शे के 39 स्थानों में प्लाटिंग हो रही थी। दस्ते ने काम रुकवा दिया और नोटिस दी है कि 15 दिन में दस्तावेज न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

    इन निर्माणों पर कार्रवाई-

    क्र.सं. नाम ग्राम का नाम आराजी संख्या
    1 विजय लांब हिन्दूपुर 442, 443, 444, 450
    2 मुरारी लाल, श्याम लाल सोनू यादव आदि हिन्दूपुर 370, 371, 366, 368
    3 सुनील कुमार, मृदुल जौहरी, राधेश्याम, सूरजवली, शंकर लाल धरमपुर 286, 284, 401, 405, 392, 391
    4 अवधेश कटियार हिन्दूपुर 449, 446, 445, 447, 448
    5 छेदीलाल यादव कटरी ख्यौरा 1421, 709, 710, 711, 712
    6 प्रिया गुप्ता कटरी ख्यौरा 1232, 1230, 1228
    7 अनुराग गुप्ता (दयाल फार्म हाउस) कटरी ख्यौरा 1032, 1033
    8 संजय आदि कटरी ख्यौरा 1237
    9 मुन्नालाल कटरी ख्यौरा 1162
    10 बलराम सिंह कटरी ख्यौरा 2225, 2226
    11 आनन्द गुप्ता, महेश चन्द्र गुप्ता, सोनू यादव कटरी ख्यौरा 1266, 1267
    12 संजय, तुलसी राम कटरी ख्यौरा बनियापुर 1068, 1069, 1070
    13 रामबाबू कटरी ख्यौरा 1397, 1398, 1399, 1390, 1388
    14 महादेवा तेजा कटरी ख्यौरा 1215, 1220, 1221, 1222, 1219
    15 प्रेम स्वरूप महेश्वरी आदि कटरी 1061
    16 अनिल अग्रवाल, देवीचरन आदि हिन्दूपुर 432, 434, 435, 436, 448, 449, 440, 441
    17 सोनू यादव मटका चैराहा (भगवान बुद्ध आश्रम के पीछे) -
    18 रचित पाठक मटका चैराहा से बिठूर रोड (पारस हास्पिटल के सामने) -
    19 रामकिशन, सुमित कुमार, किशोर प्रधान हिन्दूपुर 507, 508, 505, 506, 512, 504, 500
    20 हाकिम सिंह आदि हिन्दूपुर 402, 403, 404
    21 चांदनी, जे सिंह चिरान गाव 57
    22 पवन सिंह, कुलदीप सिंह प्रतापपुरी हरी 363
    23 प्रकाश नारायण आदि प्रतापपुर हरी 92
    24 सियाराम, शिवकान्त बलराम यादव प्रतापपुर हरी 355, 356, 357
    25 हरिमोहन श्री राम गोपाल शम्भूनाथ प्रतापपुरी हरी 371, 374, 370, 383
    26 राघव चिरान गाॅव 119
    27 पन्ना लाल, अदन, पूजा यादव, राम चन्द्र, राकेश, सटी प्रसाद, सुनील कुमार, चेतन बाजपेई धरमपुर 381ग, 384क, 395क, 386क, 395ख, 393, 397ख, 394, 384ग
    28 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा बैरी अकबरपुर 334 व 337
    29 पप्पन यादव बैरी अकबरपुर कछार (मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने) -
    30 राघवेन्द्र गर्ग सिंहपुर कछार 792 व 797
    31 अजय यादव व भूपेन्द्र सिंह भदौदिया सिंहपुर कछार 757
    32 किशोर निषाद हिन्दूपुर डल्लापुरवा बिठूर 505, 506 (क), 507, 579, 580, 581, 582, 599, 600
    33 हाकिम सिंह हिन्दूपुर 510, 511
    34 शम्भू जैन प्रतापपुर चिरान रोड़ -
    35 भवर लाल कोठीलाल एवं अनिल कोठीलाल सिंहपुर कछार 319 एवं 320
    36 अजय यादव सिंहपुर कछार 511, 514, 516, 517
    37 शिवाकान्त शुक्ला सिंहपुर कछार 813
    38 आलोक कटियार व हरिशंकर गंगापुर (केडीए ग्रीन्स के पीछे) 02
    39 हरी किशन कठेरिया, श्री राम खिलावन कठेरिया सिंहपुर कछार 787

     

     