न्यू कानपुर सिटी के आसपास 39 स्थानों में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कसा शिकंजा, दी नोटिस

जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना के आसपास स्थित गांवों में केडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत आसपास के आधा दर्जन गांवों में बिना लेआउट व नक्शे के हो रही 39 प्लाटिंंग रुकवा दी।
साथ ही प्लाटिंग करने वालों को नोटिस दी है कि 15 दिन में लेआउट व नक्शा नहीं दिखाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दस्ते ने एक निर्माण सील कर दिया।
केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय के आदेश पर जोन एक बी के विशेष कार्याधिकारी व प्रवर्तन प्रभारी डा रवि प्रताप सिंह की अगुवाई में अवर अभियंता हिमांशु और दस्ते के सबसे पहले विकास नगर में स्थित रमेश कुमार और दिलीप कुमार के भूखंड संख्या 62 ए में मानक के विपरीत हो रहे निर्माण को सील कर दिया। साथ ही पुलिस को पत्र किया। इसी कड़ी में न्यू कानपुर सिटी योजना के पास दस्ता पहुंचा।यहां स्थित गांव बैरी अकबरपुर, हिन्दूपुर, कटरी ख्यौरा, प्रतापपुर हरी समेत कई गावों में रोक के बाद भी बिना लेआउट और नक्शे के 39 स्थानों में प्लाटिंग हो रही थी। दस्ते ने काम रुकवा दिया और नोटिस दी है कि 15 दिन में दस्तावेज न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
इन निर्माणों पर कार्रवाई-
|क्र.सं.
|नाम
|ग्राम का नाम
|आराजी संख्या
|1
|विजय लांब
|हिन्दूपुर
|442, 443, 444, 450
|2
|मुरारी लाल, श्याम लाल सोनू यादव आदि
|हिन्दूपुर
|370, 371, 366, 368
|3
|सुनील कुमार, मृदुल जौहरी, राधेश्याम, सूरजवली, शंकर लाल
|धरमपुर
|286, 284, 401, 405, 392, 391
|4
|अवधेश कटियार
|हिन्दूपुर
|449, 446, 445, 447, 448
|5
|छेदीलाल यादव
|कटरी ख्यौरा
|1421, 709, 710, 711, 712
|6
|प्रिया गुप्ता
|कटरी ख्यौरा
|1232, 1230, 1228
|7
|अनुराग गुप्ता (दयाल फार्म हाउस)
|कटरी ख्यौरा
|1032, 1033
|8
|संजय आदि
|कटरी ख्यौरा
|1237
|9
|मुन्नालाल
|कटरी ख्यौरा
|1162
|10
|बलराम सिंह
|कटरी ख्यौरा
|2225, 2226
|11
|आनन्द गुप्ता, महेश चन्द्र गुप्ता, सोनू यादव
|कटरी ख्यौरा
|1266, 1267
|12
|संजय, तुलसी राम
|कटरी ख्यौरा बनियापुर
|1068, 1069, 1070
|13
|रामबाबू
|कटरी ख्यौरा
|1397, 1398, 1399, 1390, 1388
|14
|महादेवा तेजा
|कटरी ख्यौरा
|1215, 1220, 1221, 1222, 1219
|15
|प्रेम स्वरूप महेश्वरी आदि
|कटरी
|1061
|16
|अनिल अग्रवाल, देवीचरन आदि
|हिन्दूपुर
|432, 434, 435, 436, 448, 449, 440, 441
|17
|सोनू यादव
|मटका चैराहा (भगवान बुद्ध आश्रम के पीछे)
|-
|18
|रचित पाठक
|मटका चैराहा से बिठूर रोड (पारस हास्पिटल के सामने)
|-
|19
|रामकिशन, सुमित कुमार, किशोर प्रधान
|हिन्दूपुर
|507, 508, 505, 506, 512, 504, 500
|20
|हाकिम सिंह आदि
|हिन्दूपुर
|402, 403, 404
|21
|चांदनी, जे सिंह
|चिरान गाव
|57
|22
|पवन सिंह, कुलदीप सिंह
|प्रतापपुरी हरी
|363
|23
|प्रकाश नारायण आदि
|प्रतापपुर हरी
|92
|24
|सियाराम, शिवकान्त बलराम यादव
|प्रतापपुर हरी
|355, 356, 357
|25
|हरिमोहन श्री राम गोपाल शम्भूनाथ
|प्रतापपुरी हरी
|371, 374, 370, 383
|26
|राघव
|चिरान गाॅव
|119
|27
|पन्ना लाल, अदन, पूजा यादव, राम चन्द्र, राकेश, सटी प्रसाद, सुनील कुमार, चेतन बाजपेई
|धरमपुर
|381ग, 384क, 395क, 386क, 395ख, 393, 397ख, 394, 384ग
|28
|वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
|बैरी अकबरपुर
|334 व 337
|29
|पप्पन यादव
|बैरी अकबरपुर कछार (मंगलदीप अपार्टमेंट के सामने)
|-
|30
|राघवेन्द्र गर्ग
|सिंहपुर कछार
|792 व 797
|31
|अजय यादव व भूपेन्द्र सिंह भदौदिया
|सिंहपुर कछार
|757
|32
|किशोर निषाद
|हिन्दूपुर डल्लापुरवा बिठूर
|505, 506 (क), 507, 579, 580, 581, 582, 599, 600
|33
|हाकिम सिंह
|हिन्दूपुर
|510, 511
|34
|शम्भू जैन
|प्रतापपुर चिरान रोड़
|-
|35
|भवर लाल कोठीलाल एवं अनिल कोठीलाल
|सिंहपुर कछार
|319 एवं 320
|36
|अजय यादव
|सिंहपुर कछार
|511, 514, 516, 517
|37
|शिवाकान्त शुक्ला
|सिंहपुर कछार
|813
|38
|आलोक कटियार व हरिशंकर
|गंगापुर (केडीए ग्रीन्स के पीछे)
|02
|39
|हरी किशन कठेरिया, श्री राम खिलावन कठेरिया
|सिंहपुर कछार
|787
