कानपुर में 27 साल पहले मारपीट मामले में आया फैसला, कोर्ट बैठने तक सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, कानपुर। एसजीएम 2 की कोर्ट ने मारपीट में 27 वर्ष बाद आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए कोर्ट बैठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन कैद के आदेश दिए गए थे। हालांकि दोषी पति व पत्नी ने जुर्माना अदा करने के बाद दोनों को रिहा कर दिया।

कल्याणपुर थाने में वर्ष 1998 में मारपीट के एक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। संतोष कुमार ने तहरीर दी थी कि दो मार्च 1998 की शाम सात बजे वह अपने दरवाजे पर थे। तभी उनके चाचा-चाची ने सरिया से हमला कर दिया। उन्हें गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद मारपीट, धमकी और धारदार हथियार से हमला करने में मुकदमा दर्ज किया था।