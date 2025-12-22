KDA में जमीन अधिग्रहित कराने के नाम पर 18 लाख हड़पे, दंपती पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर क्षेत्र के नारामऊ निवासी पीड़ित ने पड़ोसी दंपती के खिलाफ केडीए में जमीन अधिग्रहण कराने के नाम पर उनसे 18 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने जब अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने मारपीट और गाली गलाैज करते हुए धमकाया। जिस पर पीड़ित ने आरोपित पड़ोसी दंपती के खिलाफ बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नारामऊ निवासी सुंदर सिंह ने बताया उनकी नारामऊ में 12 बिस्वा जमीन है। मार्च 2025 में पड़ोसी रंजन शुक्ला और उसकी पत्नी अनीशा ने उन्हें झांसा दिया कि उनकी 12 बिस्वा जमीन रिंगरोड अधिग्रहण में आ रही है और अधिग्रहण का फर्जी कागज दिया और बताया कि जमीन का मुआवजा 1.87 करोड़ बन रहा है।

दंपती ने झांसा दिया कि अगर कृषि जमीन को व्यावसायिक करा दिया जाय तो मुआवजे के रूप में पांच करोड़ रुपया मिलेगा। इसके बाद कागजी कार्रवाई केडीए और लखनऊ की सर्वे टीम को घूस देने के नाम पर 18 लाख रुपये की नकदी हड़प ली।

आरोपितों ने उन्हें मुआवजे की मंजूरी और मुआवजे की राशि खाते में पहुंचने का केडीए द्वारा जारी पत्र भी दिया। लेकिन जब बैंक खाते में रुपया नहीं पहुंचा तब वह केडीए गए जहां अफसरों ने बताया उन्होंने किसी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया और न ही कोई पत्र जारी किया है।