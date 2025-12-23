कानपुर में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत

जागरण संवाददाता,कानपुर। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वह मूलरूप से अयोध्या के रहने वाले थे।

देर शाम पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर पुलिस लाइन लाया गया, जहां अंतिम विदाई के बाद स्वजन शव लेकर अयोध्या चले गए।

मूलरूप से अयोध्या के खांडसा शिवदारनपुर निवासी 40 वर्षीय कृष्ण कुमार 2006 बैच के सिपाही थे और पुलिस लाइन में तैनात थे।

उनके होमगार्ड पिता रामबसंत ने बताया कि परिवार में कृष्ण कुमार के अलावा पत्नी सुनीता दो बेटे शिखर, आदित्य और बेटी शिवांशी हैं। पिता ने बताया कि कुछ दिन से कृष्ण कुमार बीमार चल रहे थे। मंगलवार दोपहर उनकी मौत हो गई।