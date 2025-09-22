Language
    Kanpur Accident: मरीज को दवा देकर लौट रहे कंपाउंडर को वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

    By atul mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    कानपुर के गंगा बैराज पर एक कंपाउंडर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। आकाश निषाद नामक यह कंपाउंडर दवा देकर लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन की तलाश कर रही है। यह घटना नवाबगंज इलाके में हुई जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    मरीज को दवा देकर लौट रहे कंपाउंडर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज पर शनिवार को मरीज को दवा देकर लौट रहे कंपाउंडर को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्वजन ने उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान साेमवार सुबह उसकी मौत हो गई।

    नवाबगंज ज्योरा निवासी सियाराम निषाद का 27 वर्षीय बेटा आकाश नवाबगंज में एक डाक्टर के क्लीनिक पर कंपाउंडर की नौकरी करता था। परिवार में मां रामवती और छोटा भाई राजा है। स्वजन ने बताया कि शनिवार रात वह बैराज के एक गांव में किसी मरीज को दवा देकर बाइक से घर लौट रहा था।

    तभी अटल घाट पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और भाग निकला। पुलिस ने आकाश के मोबाइल से स्वजन को सूचना दी जिसके बाद उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां सोमवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नवाबगंज थाना प्रभारी केशवकुमार तिवारी ने बताया कि सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।