Kanpur Accident: मरीज को दवा देकर लौट रहे कंपाउंडर को वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

कानपुर के गंगा बैराज पर एक कंपाउंडर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। आकाश निषाद नामक यह कंपाउंडर दवा देकर लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन की तलाश कर रही है। यह घटना नवाबगंज इलाके में हुई जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज पर शनिवार को मरीज को दवा देकर लौट रहे कंपाउंडर को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्वजन ने उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान साेमवार सुबह उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवाबगंज ज्योरा निवासी सियाराम निषाद का 27 वर्षीय बेटा आकाश नवाबगंज में एक डाक्टर के क्लीनिक पर कंपाउंडर की नौकरी करता था। परिवार में मां रामवती और छोटा भाई राजा है। स्वजन ने बताया कि शनिवार रात वह बैराज के एक गांव में किसी मरीज को दवा देकर बाइक से घर लौट रहा था।