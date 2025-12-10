Language
    कानपुर में डीएम से विवाद करने वाले सीएमओ फिर हुए हाइलाइट, जूनियर अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    कानपुर के सीएमओ, जो पहले डीएम के साथ विवाद के कारण चर्चा में थे, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार, एक जूनियर अधिकारी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर का स्वास्थ्य महकमा जुलाई में डीएम और सीएमओ विवाद के बाद फिर से चर्चा में आया गया है। इस बार चर्चा का कारण सीएमओ और डीएम के बीच तनातनी नहीं, बल्कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) डाॅ. यूबी सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरिदत्त नेमी पर लगाए गंभीर आरोप हैं।

    लंबे समय से अर्बन हेल्थ का चार्ज संभाल रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यूबी सिंह ने पटल बदलने के बाद सीएमओ मनमानी करने, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने पर पटल बदलने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि डीएम और सीएमओ विवाद में एसीएमओ डॉ. यूबी सिंह सीएमओ खेमे में शामिल थे। जो आज पटल बदलने पर आरोप लगा रहे हैं।

    बुधवार को सार्वजनिक हुए पत्र में पटल बदलने के बाद एसीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने सीएमओ पर व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा न करने पर उनका चार्ज उनके जूनियर डॉ. कैलाश चंद्र को दिए जाने पर आरोप लगाया है। नौ दिसंबर को लिए गए पत्र में उन्होंने खुद से वैक्सीनेशन का चार्ज भी वापस लेने और लंबे अवकाश पर जाने की मांग की है।

    उन्होंने सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अपर निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण तथा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सीएमओ के पुराने विवाद का जिक्र भी किया। इस बारे में सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने कहना है कि मैं दो दिन से हाईकोर्ट में हूं। कई जगह से एसीएमओ की शिकायत आने पर पटल बदला गया है।

    विभाग में उनके द्वारा कई लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं। इस कारण पटल का बदलाव किया गया है। इस बारे में एसीएमओ डॉ. यूबी सिंह से बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने फोन और वाट्सएप मैसेज का कोई उत्तर नहीं दिया।