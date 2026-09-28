कानपुर क्लब में चुनाव न कराने पर सदस्यों ने जताया रोष, 15 मिनट में आमसभा हुई खत्म

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर क्लब, कैंट की वार्षिक आम सभा सोमवार को हुई। आम सभा महज़ 15 मिनट में औपचारिकताओं में ही सिमट गई। सदस्यों ने वर्तमान कमेटी के सामने आठ साल से चुनाव न कराने को लेकर रोष व्यक्त किया लेकिन वर्तमान कमेटी के पक्ष में अधिकांश सदस्यों के खड़े होने से दो साल के लिए चेयरमैन आरसी सेठ और सचिव ऋषि कत्याल का नाम सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

सभा में हंगामा होने का अंदेशा देख वर्तमान कमेटी ने फौरन मीटिंग खत्म करा दी। सदस्यों का आरोप है कि क्लब के सभी चार हजार सदस्यों को आमसभा की समय रहते सूचना नहीं दी गई। लिहाजा सोमवार सुबह हुई सभा में महज करीब 60 सदस्य ही शामिल हुए। कमेटी ने सभा में शामिल होने वालों के लिए नो ड्यूज की शर्त रख दी जिसकी वजह से करीब 35 सदस्यों को प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ा।