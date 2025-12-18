Language
    Kanpur Mandi Bhav: 18 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल से लेकर गोल्‍ड के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार 17 दिसंबर को थोक भाव में अनाज, दलहन, दाल, तिलहन और सराफा बाजार में कीमतें बुधवार के जैसे ही ऊंचे स्तर पर रहीं। गेहूं,

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार 17 दिसंबर को थोक भाव में अनाज, दलहन, दाल, तिलहन और सराफा बाजार में कीमतें बुधवार के जैसे ही ऊंचे स्तर पर रहीं। गेहूं, चना, अरहर और मसूर के भाव स्थिर से मजबूत बने रहे, जबकि दालों में मांग के कारण ऊंचे दाम दर्ज किए गए। वहीं, तिलहनों और खाद्य तेलों में भी मिलाजुला रुख रहा।

    खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

    गल्ला (प्रति क्वि.) गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200, दलहन (प्रति क्वि.) चना 5000-5100, अरहर 5500-5600।

    मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800, दाल (प्र. क्वि.) अरहर फूल 10000-10100, अरहर स्पे. 7400-7500, चना दाल 6500-6600, मटर दाल 4250-4350, मसूर मलका 7000-7050, मसूर दाल 7100-7150, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000 (चावल (प्र. क्वि.) चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000, आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)।

    आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650, तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10500 बटाली 9300-10500, सेहुंआ 4000-4500, तेल (प्र. क्वि.) सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14300-14300, अण्डी 13900-14000, तिल्ली (प्रति टिन) -, खली (प्र. क्वि.) सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450, वनस्पति (प्रति 15 ली.) बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764, गुड़ (प्रति क्विं.) पन्सेरा 3900-4000।

    मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4400-4600, शक्कर दाना (प्रति क्विं.) एम.30 4380-4440 देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 65000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 65000-66000, बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800, एटी - सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100।

    सराफा

    चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
    चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 206000
    सिक्का (प्रति नग) 2000-2100
    सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 135800
    सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग)