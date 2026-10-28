Kanpur Circle Rate: कानपुर में 10% तक महंगी हो सकती जमीन, प्रीमियम फ्लैटों के सर्किल रेट बढ़ेंगे; बड़े भूखंडों को छूट

आशुतोष मिश्र, कानपुर। प्रीमियम फ्लैट की कीमतें बढ़ाने और बड़े भूखंडों पर छूट देने की तैयारी है। नौ मीटर से कम चौड़ी सड़क के समाने भूखंड, फ्लैट, मकान खरीदने वालों को राहत दी जाएगी। नए सर्किल रेट में पांच से 10 प्रतिशत तक जमीन, दुकान, मकान महंगे हो सकते हैं।

महानिरीक्षक निबंधन ने मानकीकृत मूल्यांकन सूची का संशोधित प्रारूप जिलाधिकारी और एआइजी स्टांप को भेजा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वेच्छा से इन्हें अपनाते हुए निर्णय लिया जाएगा। सब रजिस्ट्रार नए सर्किल रेट के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलाधिकारी की अनुमति से इन्हें लागू किया जाएगा। इसमें कम से कम एक माह लगेगा।

महानिरीक्षक निबंधन डा. सारिका मोहन ने जिलाधिकारी और एआइजी स्टांप को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि मानकीकृत सूची को संशोधित किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण के समय इस मानकीकृत प्रारूप के अनुसार निर्णय लेते हुए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाए।

फैसला जिलाधिकारी स्तर से होगा आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के बाद सर्किल रेट लागू किए जाएं। स्थानीय स्तर पर पांच से 10 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने के साथ कुछ राहत भी दी जाएगी। स्वीमिंग पूल, अत्याधुनिक जिम समेत अन्य सुविधाओं वाले प्रीमियम फ्लैटों के रेट भी बढ़ाने की तैयारी है। एआइजी स्टांप अलका सिंह ने बताया कि मानकीकृत सूची को संशोधित किया गया है, लेकिन इसके विकल्प पर फैसला जिलाधिकारी स्तर से होगा।