नकलची महिला अभ्यर्थी की ननद भी गिरफ्तार, सहायक अध्यापक की परीक्षा में वॉट्सएप पर भेज रही थी उत्तर

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बीते रविवार को नकल करते पकड़ी गई अभ्यर्थी की ननद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभ्यर्थी ने पूछताछ में बताया था कि वह वॉट्सएप के माध्यम से सवाल भेज रही थी, जिसका ननद उत्तर दे रही थी।

    मूलरूप से जालौन के नदीगांव निवासी रितु श्रीवास्तव बीते रविवार को चकेरी के हरजिंदर नगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कालेज में सहायक अध्यापक का पेपर देने आई थी। उसने कपड़े में मोबाइल फोन छिपा रखा था, जिससे वह प्रश्नपत्र की फोटो खींचकर वॉट्सएप पर भेज रही थी।

    कुछ देर बाद उन्हें प्रश्नों के उत्तर उसकी ननद भेज देती थी। चकेरी थाना कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया कि अभ्यर्थी की ननद मध्य प्रदेश के मुरैना के एमएलडी कालोनी अम्बाह निवासी आकांक्षा श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है।

    बता दें कि रितु श्रीवास्तव सुबह की पाली में परीक्षा देने आई थी। जांच से बचते हुए वह एंड्रायड फोन परीक्षा कक्ष तक लेकर पहुंच गई। परीक्षा के दौरान वह मोबाइल फोन से प्रश्नपत्र के प्रश्नों की फोटो खींचती थीं। फिर उसे वॉट्सएप पर किसी को भेज देती थीं। फिर कुछ देर बाद मिले जवाब वह लिख रही थी।

    इस काम को करने के लिए वह दो-तीन बार बहाने से बाथरूम गई। जहां पर वह मोबाइल फोन बाहर निकालकर जवाब हाथ पर नोट करती, फिर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख देती थीं। बार-बार बाथरूम जाने पर कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ तो उन्होंने दस्ते को जानकारी दी।

    दस्ते ने रितु की तलाशी ली तो राजफाश हो गया। जांच दस्ते ने पूछताछ कर उसे चकेरी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भी आरोपित महिला अभ्यर्थी से पूछताछ की, साथ ही केंद्र व्यवस्थापक जसवीर कौर की तहरीर पर मुकदमा किया है।

    कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया कि पूछताछ में महिला ने बताया कि वह कपड़ों में छिपाकर नकल के लिए मोबाइल फोन लाई थी, फिर वॉट्सएप के सहारे परीक्षा दे रही थी।