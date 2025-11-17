कानपुर में डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित कार पलटी, कारोबारी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर थानाक्षेत्र में रविवार रात दो बजे समारोह से लौट रहे कारोबारी की अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कारोबारी पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

दंपती बिठूर के लवकुश वाटिका स्थित पार्टी लान में आयोजित समारोह से घर लौट रहे थे। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर महिला को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया है।

जवाहर नगर निवासी 58 वर्षीय नरेश मिश्रा एक सरकारी कैंटीन में आपूर्ति करते हैं। रविवार को बिठूर के लवकुश वाटिका में आयोजित पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए वह पत्नी शालिनी के साथ कार से गए थे। रात करीब दो बजे वह घर लौट रहे थे। तभी सिंहपुर के पास स्थित मंटोरा फार्म हाउस के सामने उनकी कार डिवाइडर से टकरा पलट गई।