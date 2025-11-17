Language
    कानपुर में डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित कार पलटी, कारोबारी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:06 AM (IST)

    कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक कारोबारी की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना तब हुई जब उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दंपती एक समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर थानाक्षेत्र में रविवार रात दो बजे समारोह से लौट रहे कारोबारी की अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कारोबारी पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    दंपती बिठूर के लवकुश वाटिका स्थित पार्टी लान में आयोजित समारोह से घर लौट रहे थे। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर महिला को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया है।

    जवाहर नगर निवासी 58 वर्षीय नरेश मिश्रा एक सरकारी कैंटीन में आपूर्ति करते हैं। रविवार को बिठूर के लवकुश वाटिका में आयोजित पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए वह पत्नी शालिनी के साथ कार से गए थे। रात करीब दो बजे वह घर लौट रहे थे। तभी सिंहपुर के पास स्थित मंटोरा फार्म हाउस के सामने उनकी कार डिवाइडर से टकरा पलट गई।

    हादसे में कारोबारी नरेश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पत्नी शालिनी गंभीर रूप से घायल हो गई। बिठूर थाना प्रभारी प्रेमनारायण विश्वकर्मा ने बताया अनियंत्रित कार के डिवाइडर से पलटने की वजह से हादसा हुआ है घायल महिला को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया स्वजन को सूचना दी गई है।