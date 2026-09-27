विनीत मिनोचा हत्याकांड: पुलिस ने शालू को निर्दोष माना, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल, जल्द होगी रिहाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में जेल भेजी गई उनकी बहू शालू की रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। पुलिस ने विवेचना में शालू की भूमिका नहीं मिलने पर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जिस पर पुलिस आज सुनवाई कर सकती है। अगर सबकुछ सामान्य रहा तो कोर्ट से जल्द ही रिहाई परवाना जारी हो सकता है। जिसके बाद शालू जेल से बाहर आ जाएगी।

शालू के रिहाई की खबर से स्वजन काफी खुश हैं। पिता नरेश अरोड़ा का कहना है कि पुलिस ने जब शालू को हत्याकांड में आरोपित बनाकर जेल भेजा था, तभी से उन्हें भरोसा था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। अब खुशी है कि जिस पुलिस ने उसे जेल भेजा था, उसी ने विवेचना के बाद उसे हत्याकांड में निर्दोष मानते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है।

शालू का बेटा श्रीजय फिलहाल ठाकुरगंज में अपने नाना-नानी के पास रह रहा है। स्वजन का कहना है कि जेल से रिहा होने के बाद शालू रतन आर्बिट स्थित अपने फ्लैट पर जाने के बजाय सीधे नाना-नानी के घर जाएगी और बेटे से मिलेगी।