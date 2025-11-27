कानपुर में ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली व ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, दो गंभीर

जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा थाना बिनगवां मौरंग मंडी के पास गुरुवार तड़के ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली व ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गए। जिसमे ट्रैक्टर में बैठे युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं, ट्रक व ट्रैक्टर के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बिधनू सीएचसी से एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एक घंटे जाम बाद पुलिस यातायात बहाल कर सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिधनू रमजीपुरवा निवासी 35 वर्षीय अनिल गुरुवार सुबह करीब चार बजे गांव के ही 45 वर्षीय ट्रैक्टर चालक संजय के साथ ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर नौबस्ता जा रहा था। बिनगवां मौरंग मंडी के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के आगे हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिसपर बैठे अनिल की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं

चालक संजय व ट्रक चालक 30 वर्षीय मेराज निवासी फुलवरिया, बहराइच गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस से बिधनू सीएचसी भेजा। जहां से दोनों की हालत गंभीर देख डाक्टर ने एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया।