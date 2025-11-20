Language
    कानपुर में बम होने की अफवाह से मचा हड़कंप, बॉक्स खोला तो निकला पावर बैंक का टुकड़ा

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:48 AM (IST)

    कानपुर के कैंट इलाके में एक बॉक्स में बम होने की अफवाह से सनसनी फैल गई। सेना के अधिकारी को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बॉक्स में परमाणु बम होने का दावा किया गया था, लेकिन जांच में पावर बैंक की बैटरी निकली। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। स्टेशन कमांडर ने इसे मॉक ड्रिल बताया।

    Hero Image

    कानपुर के कैंट इलाके में एक बॉक्स में बम होने की अफवाह से सनसनी फैल गई।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कैंट क्षेत्र के कानपुर क्लब स्थित डाकघर के पास रखे एक बॉक्स ने मंगलवार रात सनसनी फैला दी, जब किसी ने सेना के एक अधिकारी को फोन कर बताया कि उसमें बम है। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के अधिकारी बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बॉक्स के पास एक पत्र मिला, जिसमें दावा किया गया था कि उसमें परमाणु बम है। बॉक्स पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा था, जिससे पुलिस संदिग्ध तक पहुंच सकी। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसके पास से बम नहीं, बल्कि पावर बैंक की बैटरी के टुकड़े मिले हैं। उसकी हरकतों का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।

    हालांकि, कानपुर कैंट के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर शब्बरूल हसन ने इसे मॉक ड्रिल बताया है। घटना शाम सात बजे की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शाम करीब सात बजे किसी ने सेना के एक अधिकारी को फोन कर बताया कि कानपुर क्लब के पास डाकघर में लेटर बॉक्स के नीचे बम छिपा है।

    सेना ने तुरंत पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को सूचना दी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे। लेटरबॉक्स के नीचे एक बक्सा रखा था। पास में ही एक पत्र भी मिला।

    टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में लिखे इस पत्र में उसका नाम ऋषभ जायसवाल बताया गया है, जो हरबंश मोहल्ला का रहने वाला है। "यह एक परमाणु बम है, जिसे केवल वही निष्क्रिय कर सकता है। ऐसा करने के लिए, उसके घर पर संपर्क करें।" पत्र में एक मोबाइल नंबर और घर का पता भी लिखा था।

    पुलिस ने उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, व्हाट्सएप पर चैट करने पर भी जवाब मिला: "यह एक परमाणु बम है।" हालाँकि, जब बम निरोधक दस्ते ने बक्सा खोला और उसकी जाँच की, तो उन्हें एक पावर बैंक की बैटरी के टुकड़े और एक विद्युत सर्किट मिला।

    इससे पुलिस और सेना ने राहत की सांस ली। एसीपी कैंटोनमेंट आकांक्षा पांडे ने बताया कि पुलिस ने बक्सा रखने वाले युवक का पता लगा लिया है। उसका नाम ऋषभ जायसवाल है, जो हरबंश मोहल्ला का ही रहने वाला है। उसके पिता शादियों में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए उसने यह कदम उठाया।

    कुछ दिन पहले, युवक को मानसिक विक्षिप्तता के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालाँकि, पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है।