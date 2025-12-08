'SIR में बोगस मतदाताओं के नाम कटने से सपा में बेचैनी', अखिलेश पर क्या-क्या बोल गए स्वतंत्र देव?

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को कहा कि एसआईआर में बोगस मतदाताओं के नाम कटने से सपा में बेचैनी है। वह सोमवार को शहर में कई बूथ पर चल रहे अभियान को देखने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान भवन में मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर लोगों को बताने के लिए कहा कि किस तरह से सपा लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक चलने वाले दूसरे चरण में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं या जिनके नाम सूची से कट गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का अभियान चलाएंगे।

उन्होंने दक्षिण जिले में बर्रा, किदवई नगर और बाबूपुरवा मंडलों के शक्ति केंद्रों की समीक्षा बैठक की। वह राष्ट्रीय विद्यालय, यूपी किराना सेवा समिति विद्यालय और पूर्णचंद्र विद्या निकेतन शक्ति केंद्र पर गए।

दक्षिण जिला कार्यालय में मानीटरिंग टीम के साथ बैठक भी की। यहां प्रमुख रूप से विधायक महेश त्रिवेदी, एमएलसी अविनाश चौहान, रघुनंदन भदौरिया, अनूप अवस्थी, गणेश शुक्ला, जसविंदर सिंह, मनीष त्रिपाठी, अर्जुन बेरिया, राम किशोर साहू आदि मौजूद रहे।

वहीं नवीन मार्केट स्थित कार्यालय में उन्होंने सभी पदाधिकारियों से पूरी ऊर्जा के साथ एसआइआर में जुटने के लिए कहा। बैठक में एमएलसी अविनाश सिंह चौहान, जन्मेजय सिंह, अवधेश सोनकर, अनुराग शर्मा, संतोष शुक्ला, अनुपम मिश्रा मौजूद रहे।

इसके बाद वह आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के जनरलगंज मंडल के शक्ति केंद्र व मंडल पदाधिकारियों की बैठक राजस्थान भवन में बैठक की। यहां रोहित साहू, नवाब सिंह, विकास जायसवाल, सुभाष गौड़ आदि मौजूद रहे।