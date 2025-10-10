Language
    Kanpur Blast: विस्फोट के बहाने अफवाह फैलाने की साजिश, पाकिस्तान तक जुड़े तार

    By Gaurav Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    कानपुर में विस्फोट के बाद अफवाह फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में पाकिस्तान से जुड़े तार मिले हैं। कुछ तत्वों ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मेस्टन रोड विस्फोट के बहाने शहर और शहर से बाहर अफवाह फैलाकर अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है। बड़ी बात यह है कि अफवाह फैलाने की इस कवायद में पाकिस्तान हैंडलर भी जुड़ गए हैं। इस सूचना के बाद सुरक्षा व जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

    अब तक की गई छानबीन में इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर इस हादसे को लेकर भ्रामक और झूठे संदेश मिले हैं। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने ऐसा करने वाले तत्वों को सतर्क किया है कि कमिश्नरेट पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रही है।

    विस्फोट के बहाने अराजकतत्व देश-विदेश में छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत अफवाह फैलाई जा रही है। अब तक हुई जांच में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, उसके मुताबिक इस खेल में पाकिस्तानी हैंडलर शामिल हैं। लगातार इस तरह के संदेश जब पकड़ में आए तो यूपी पुलिस सतर्क हुई।

    यूपी पुलिस ने अपने मीडिया प्लेटफार्म पर इन झूठे और भ्रामक संदेशों को खंडन किया है। पाकिस्तानी हैंडलरों की ओर से प्रचलित किए जा रहे संदेशों में दावा किया जा रहा है कि कानपुर के मिश्री बाजार में मरकज मस्जिद के पास हुए विस्फोट में आठ भारतीय सैन्यकर्मी बलिदान हुए हैं जबकि, सच्चाई यह है हादसे में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और चार मामूली घायल हैं।

    वहीं, दूसरी ओर स्थानीय स्तर और पाकिस्तान की ओर से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि कानपुर पुलिस ने पुष्टि की है कि विस्फोट मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक रूप से कहा है कि हम मलिच्छों के खिलाफ युद्ध की स्थिति हैं। इसके जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने की कोशिश हो रही है।

    पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि स्थानीय स्तर और पाकिस्तान में बैठे कुछ हैंडलर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे में आठ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब एक दर्जन लोग हिरासत में हैं, जिसमें अधिकांश पटाखा कारोबारी हैं।