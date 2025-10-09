Kanpur Blast: कानपुर विस्फोट मामले में नया मोड़, Email भेजकर किसे बताया गया ब्लास्ट का जिम्मेदार?
कानपुर के मेस्टन रोड विस्फोट मामले में एक नया मोड़ आया है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ईमेल भेजकर इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने दावा किया है कि यह हमला उत्तर प्रदेश में मारे गए तीन खालिस्तानी समर्थकों की मौत का बदला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ईमेल के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मेस्टन रोड विस्फोट मामले में एक और नाटकीय मोड़ सामने आ रहा है। कुछ मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजकर दावा किया गया है कि विस्फोट का यह कार्य खालिस्तान समर्थकों ने किया है।
खालिस्तान ज़िंदाबाद फ़ोर्स ने कानपुर के मिश्री बाज़ार में हुए विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली है। भेजे गए ईमेल में कहा गया है, यह उत्तर प्रदेश में हमारे तीन प्यारे सिंहों की मौत का बदला लेने के लिए हमारी तोड़फोड़ की गतिविधियों का विस्तार है, जिनकी आदित्य नाथ की पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी थी। जत्थेदार रणजीत सिंह जम्मू के नेतृत्व में हम भारत सरकार को चौंकाते रहेंगे।
कानपुर के मिश्री बाज़ार को दहलाने की यह सेवा करने वाले हमारे सिंह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। मेल के अंत में खालिस्तान ज़िंदाबाद, फ़तेह सिंह बग्गी, निगरानी और टोही इकाई, खालिस्तान ज़िंदाबाद फ़ोर्स, 9 अक्टूबर 2025 लिखा गया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि ईमेल को संज्ञान में लेते हुए जांच की जा रही है। ईमेल कहां से आया है इसकी जांच की जा रही है।
