    घने कोहरे के चलते बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो दोस्तों की मौत, चार घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    कानपुर में घने कोहरे के कारण दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घट ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बिल्हौर में अरौल के पिहानी गांव स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास रविवार देर रात घने कोहरे के चलते बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में छह लोग घायल हो गए। स्वजन घायलों को उपचार के लिए एंबुलेंस से कन्नौज जिला अस्पताल ले गए। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने दो किशोर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य का उपचार शुरू किया।

    पिहानी गांव निवासी आशीष चतुर्वेदी का 17 वर्षीय पुत्र रितिक चतुर्वेदी गांव निवासी सहपाठी व दोस्त 16 वर्षीय रौनक उर्फ बाबी पुत्र रमेश गौतम व 17 वर्षीय नमन पुत्र विवेक गौतम के साथ रविवार देर रात किसी काम से कन्नौज के तेरामल्लू गांव गए थे। देर रात लगभग 11 बजे तीनों दोस्त बाइक से वापस घर लौट रहे थे।

    पिहानी तेरामल्लू मार्ग पर गांव के नजदीक स्थित कोल्ड स्टोरेज के पास घने कोहरे के चलते उनकी बाइक की सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में तीनों दोस्त समेत दूसरी बाइक पर सवार कोल्ड स्टोरेज के पल्लेदार सनोज व उसके दो साथी घायल हो गए। दोनों बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंचे स्वजन व ग्रामीण घायलों को एंबुलेंस से कन्नौज के जिला अस्पताल ले गए्। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने रितिक और रौनक को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं, अन्य घायलों का उपचार शुरू किया। दो किशोर की मौत से स्वजन बेहाल हो गए। इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि पुलिस टीम को कन्नौज जिला अस्पताल भेजा गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।