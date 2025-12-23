कानपुर बना 'स्टार्टअप सिटी', योगी सरकार की योजना से 1800 से अधिक युवा बने उद्यमी

डिजिटल टीम, कानपुर। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से विख्यात कानपुर अब अपनी पुरानी पहचान को आधुनिक स्टार्टअपहब के रूप में पुनर्स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना' ने कानपुर के युवाओं को 'जॉब सीकर' (नौकरी खोजने वाला) से 'जॉबक्रिएटर' (नौकरी देने वाला) में बदल दिया है। जिले के 1879 युवाओं ने सरकारी प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के दम पर अपने व्यापारिक सपनों को धरातल पर उतारा है, जो न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रहे हैं।

लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम: 3000 युवाओं को उद्यमी बनाने की तैयारी कानपुर नगर के लिए शासन ने कुल 3,000 लाभार्थियों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिला उद्योग केंद्र इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।

अब तक की प्रगति: 1879 युवाओं को ऋण वितरित कर आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ा गया। रणनीति: उपायुक्त उद्योग, अंजनीश प्रताप सिंह के अनुसार, विभाग और बैंक आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं ताकि शेष लक्ष्य को समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सके। प्रभाव: इन स्टार्टअप्स के माध्यम से स्थानीय स्तर पर हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहे हैं, जिससे कानपुर के MSME क्षेत्र को नई संजीवनी मिली है। विविध क्षेत्रों में चमक रहे कानपुर के सितारे इस योजना की सबसे बड़ी सफलता इसकी विविधता में है। कानपुर के युवा पारंपरिक उद्योगों से इतर आधुनिक और सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं - उद्यमियों की सूची एवं उनका प्रभाव उद्यमी का नाम स्टार्टअप/क्षेत्र प्रभाव अनुभव शुक्ला आधुनिक मशरूम उत्पादन कृषि-टेक में नवाचार प्रभनूर कौर बेकरी मैन्युफैक्चरिंग खाद्य प्रसंस्करण में महिला सशक्तिकरण आयुषी चतुर्वेदी ब्यूटी एंड वेलनेस सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार अनुपम व मो. अशफाक फूड रेस्टोरेंट व फास्ट फूड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विस्तार

यह योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि युवाओं के आत्मविश्वास का निवेश है। मशरूम से लेकर बेकरी और फूड टेक तक, कानपुर का हर कोना अब नवाचार की गूंज सुन रहा है। - अंजनीश प्रताप सिंह, उपायुक्त उद्योग