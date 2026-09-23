कानपुर में तीन दिन बैंक हड़ताल, 28 से 30 सितंबर तक शाखाएं रहेंगी ठप, व्यापारिक कामकाज व वित्तीय लेनदेन पर संकट

जागरण संवाददाता, कानपुर। पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक यूनियनों और वित्त मंत्रालय के बीच वार्ता विफल होने के बाद 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल से व्यापारिक व वित्तीय गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर होने वाली इस हड़ताल के चलते सितंबर माह की छमाही क्लोजिंग और कारोबारी लेन-देन सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।



हड़ताल के कारण चेक क्लियरिंग प्रोसेसिंग सेंटर और शाखाओं का कामकाज रुकने से व्यापारियों के करोड़ों रुपये के भुगतान अटक सकते हैं। पीएनबी प्रोग्रेसिव इंप्लाइज एसोसिएशन के चेयरमैन संजय त्रिवेदी और पीएनबी स्टाफ एसोसिएशन के चेयरमैन अनिल सोनकर ने बताया कि 30 सितंबर को वित्तीय वर्ष की पहली छमाही समाप्त होती है। क्लोजिंग से ठीक पहले तीन दिन बैंक बंद रहने से खातों के ऑडिट, सरकारी व कॉरपोरेट टैक्स भुगतान और बैलेंस शीट फाइनल करने जैसे जरूरी काम लटक जाएंगे।

कानपुर में 11 सरकारी बैंक की 400 शाखाएं

कानपुर में 11 सरकारी बैंकों की करीब 400 शाखाएं हैं। नकद जमा और मांग ड्राफ्ट जैसी काउंटर सेवाएं न मिलने से थोक मंडियों और स्थानीय उद्योगों की आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ेगा।