Monsoon Return; कानपुर में 27 तक झमाझम बारिश, आंधी-गरज और तेज हवा की IMD की चेतावनी

जागरण संवाददाता, कानपुर। मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है, लेकिन बादलों ने जाते-जाते कानपुर समेत उत्तर प्रदेश में फिर जोर पकड़ लिया है। दिल्ली से मानसून की विदाई 23 सितंबर को दर्ज की गई, जो सामान्य तिथि 25 सितंबर से दो दिन पहले और 2002 के बाद अब तक की सबसे शुरुआती विदाई है। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी से बने मौसम तंत्र के असर से उत्तर प्रदेश में अगले कई दिनों तक वर्षा का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।

बुधवार को सुबह से छाए काले बादलों ने कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा कराई। सुबह 8:30 बजे तक शहर में वायु सेना स्टेशन पर 38 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि इसके बाद भी वर्षा जारी रही, शाम को भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा हुई और कुछ इलाकों में दिनभर में वर्षा का आंकड़ा 50 मिमी के पार पहुंचने का अनुमान है। बुधवार सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

अचानक सक्रिय हुआ वर्षा का सिस्टम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से सक्रिय हुआ और इसका उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। इससे प्रदेश के बड़े हिस्से में बादल छाए और कई जिलों में वर्षा हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर तक वर्षा के दौर के बाद 25 से 27 सितंबर के बीच गरज-चमक, आंधी और तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। कानपुर के लिए 25, 26 और 27 सितंबर को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दर्ज की गई है।