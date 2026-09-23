कानपुर में 15.5 किमी लंबे अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक पर ब्रेक, 10 फीसदी जमीन अधिग्रहण न होने से फंसा पेच



कुछ जमीनों का अधिग्रहण अभी नहीं हो सका है। जमीन अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए कानपुर जिला प्रशासन से लगातार जमीन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। जमीन अधिग्रहित होने के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा। अभी हमारा ट्रैक बंद नहीं हुआ है, संचालित हो रहा है।

- सफदर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी, इज्जतनगर रेल मंडल



एलीवेटेड ट्रैक के लिए 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। रेलवे को कार्य प्रारंभ करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन एनएच की 10 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण शेष है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एनओसी के लिए पत्र संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

- अनूप कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग