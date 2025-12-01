Language
    कानपुर में गोकशी की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा, गोवंशों के अवशेष भी बरामद

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में अरमापुर नहर के किनारे गोकशी की सूचना पर बजरंग दल ने हंगामा किया। मौके पर गोवंश के अवशेष मिलने से आक्रोश फैल गया। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अवशेषों को हटाने का विरोध किया और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी थानाक्षेत्र के अरमापुर नहर किनारे जंगल में गोकशी की सूचना पर बजरंगियों ने हंगामा किया।मौके और आस पास करीब एक दर्जन गोवंश के अवशेष पड़े मिले।

    सूचना मिलते ही एसीपी पनकी शिखर थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वाशन देते हुए जांच पड़ताल की।उनके जाते ही बैकहो लोडर से अवशेष डी कंपोज कराने का प्रयास किया गया तो कार्यकर्ता पुनः भड़क गए और मुकदमा दर्ज होने और गौवंशो की सैंपलिंग व पोस्टमार्टम कराने के बाद डी कंपोज कराने की मांग की।

    बजरंगदल के कार्यकर्ता अनूप कुमार,आयुष शुक्ला,अम्बर दुबे,रामजी और छोटू पंडित ने बताया कि कई दिनों से अरमापुर नहर किनारे कच्चे रास्ते से आगे जंगल में गोकशी की सूचना मिल रही थी। जिस पर सोमवार को मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे तो एक दर्जन से ज्यादा गोवंश के अवशेष पड़े मिले ।जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।

    कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक व्यक्ति अपाचे बाइक से पहले रेकी करता है फिर लोडर से गोवंश को लाकर गोकशी की जाती है।मामले की जानकारी पाकर एसीपी पनकी शिखर पनकी थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वाशन देकर शांत कराया और मौके पर मिले अवशेषों की जांच पड़ताल की।

    मौके पर पशु चिकित्सक को बुला कर जांच कराई गई।एसीपी के जाते ही बैकहो लोडर से गोवंश के अवशेष को डी कंपोज कराने के प्रयास पर पुनः कार्यकर्ता भड़क गए और मुकदमा दर्ज होने,सैंपलिंग और पोस्टमार्टम समेत पूर्णतया जांच के बाद शव के अवशेष को डी कंपोज कराने की मांग की।

    पशु चिकित्सक के मुताबिक शव करीब दो माह पुराने प्रतीत हो रहे है।एसीपी पनकी शिखर ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।