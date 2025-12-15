भूमाफिया लाली के बेटे आयुष की दबंगई चरम पर, फिर बीच सड़क युवक को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल
कानपुर में भूमाफिया लाली के बेटे आयुष की दबंगई का एक और मामला सामने आया है। आयुष ने बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में बीते दिनों युवक को अर्धनग्न कर बुरी तरह से पीटने और अमानवीय व्यवहार करने वाले आरोपित आयुष शुक्ला और उसके साथियों का एक और दबंगई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है।
आरोपित अपने चचेरे भाई तुषार और एक अन्य साथी के साथ मिलकर एक युवक को बेल्ट से पीटता हुआ नजर आ रहा है जबकि साथी युवक पीड़ित पर चप्पल बरसा रहा है। वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।
बीते दिनों कल्याणपुर के खुर्द निवासी भूमाफिया अशोक शुक्ला उर्फ लाली शुक्ला के बेटे आयुष शुक्ला और अन्य साथियों का रसूलाबाद के रहने वाले वेदांश की बेरहमी से पिटाई और अर्धनग्न कर अमानवीय व्यवहार करने का वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की खिलाफ कार्रवाई की थी।
वहीं, सोमवार सुबह पुनः आरोपित आयुष का एक और दबंगई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो गया। वीडियो कल्याणपुर के पनकी रोड के पास का बताया जा रहा है।
वीडियो में आयुष शुक्ला,अपने साथी अमन चंदेल और देवांग के साथ मिलकर एक युवक को बीच सड़क बेल्ट से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है।
49 सेकेंड के इस वीडियो में लगातार आरोपित बेल्ट और चप्पल से युवक को पीटते नजर आ रहे है।बताया जा रहा है कि वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से आरोपित लगातार इस तरह के कृत्य को अंजाम देता है।
अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।आरोपितों की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।