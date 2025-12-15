भूमाफिया लाली के बेटे आयुष की दबंगई चरम पर, फिर बीच सड़क युवक को बेरहमी से पीटा; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में बीते दिनों युवक को अर्धनग्न कर बुरी तरह से पीटने और अमानवीय व्यवहार करने वाले आरोपित आयुष शुक्ला और उसके साथियों का एक और दबंगई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। आरोपित अपने चचेरे भाई तुषार और एक अन्य साथी के साथ मिलकर एक युवक को बेल्ट से पीटता हुआ नजर आ रहा है जबकि साथी युवक पीड़ित पर चप्पल बरसा रहा है। वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

बीते दिनों कल्याणपुर के खुर्द निवासी भूमाफिया अशोक शुक्ला उर्फ लाली शुक्ला के बेटे आयुष शुक्ला और अन्य साथियों का रसूलाबाद के रहने वाले वेदांश की बेरहमी से पिटाई और अर्धनग्न कर अमानवीय व्यवहार करने का वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की खिलाफ कार्रवाई की थी।