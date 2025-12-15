कानपुर में आशा बहुओं का धरना, मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का किया घेराव
कानपुर में आशा बहुओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव किया. अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय में सोमवार को सत्रह सूत्रीय मांगों को लेकर आशा बहुओं ने सीएमओ कार्यालय के घेराव कर धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार कर धरना जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश आशा ट्रेड यूनियन के बैनर तले धरना दे रहीं आशा बहुओं ने कहा कि उन्हें भी राज्य सरकार स्थाई कर सभी लाभ दे। संगठन की प्रदेश सचिव अनीता वर्मा ने बताया कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी क़ई महीनों से नहीं मिली। जिससे उनके आगे पारिवारिक आर्थिक समस्याओं का संकट है।
कहा कि वह अपनी मैंगो के लिए नवंबर से सीएससी ,पीएससी व सीएमओ के अलावा एनएचएम समेत शासन में लिखित में शिकायत की जा चुकी हैं बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इससे मजबूर होकर उन्होंने यह कदम उठाया है।
कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक धरना जारी रखेंगे। बताया कि धरने के बावजूद भी कोई अधिकारी उइसे मिलने तक नहीं आया। इससे उनमें आक्रोश है।
