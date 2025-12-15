Language
    कानपुर में आशा बहुओं का धरना, मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय का किया घेराव

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय में सोमवार को सत्रह सूत्रीय मांगों को लेकर आशा बहुओं ने सीएमओ कार्यालय के घेराव कर धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार कर धरना जारी रहेगा।

    उत्तर प्रदेश आशा ट्रेड यूनियन के बैनर तले धरना दे रहीं आशा बहुओं ने कहा कि उन्हें भी राज्य सरकार स्थाई कर सभी लाभ दे। संगठन की प्रदेश सचिव अनीता वर्मा ने बताया कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी क़ई महीनों से नहीं मिली। जिससे उनके आगे पारिवारिक आर्थिक समस्याओं का संकट है।

    कहा कि वह अपनी मैंगो के लिए नवंबर से सीएससी ,पीएससी व सीएमओ के अलावा एनएचएम समेत शासन में लिखित में शिकायत की जा चुकी हैं बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इससे मजबूर होकर उन्होंने यह कदम उठाया है।

    कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक धरना जारी रखेंगे। बताया कि धरने के बावजूद भी कोई अधिकारी उइसे मिलने तक नहीं आया। इससे उनमें आक्रोश है।