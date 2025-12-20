Language
    सोनू सूद ही नहीं, दीपिका पादुकोण-जैकलीन की फोटो ने भी फंसाया; महाठग का एक और पीड़ित आया सामने

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    कानपुर में महाठग रवींद्रनाथ सोनी के जेल जाने के बाद एक और पीड़ित सामने आया है। दुबई में कार्यरत इंजीनियर ने 22 लाख रुपये गंवाए। रवींद्रनाथ सोनी और उसक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत, यूएई, अमेरिका समेत 10 देशों के एक हजार लोगों से 970 करोड़ की ठगी करने वाले महाठग रवींद्रनाथ सोनी के जेल जाने के बाद लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं। शनिवार को दुबई में कार्यरत इंजीनियर ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मुलाकात कर रवींद्रनाथ और उसके साथियों की करतूत बयां की।

    बताया कि रवींद्र के झांसे में आकर उन्होंने भी 22 लाख रुपये गंवा दिए। उनकी तरह दुबई में 700 से ज्यादा पीड़ित हैं, जिसमें 300 पीड़ितों का एक वाट्सएप ग्रुप ब्लूचिप कस्टमर के नाम भी बनाया गया है, जिसमें लोग प्रकरण से संबंधित जानकारी साझा करते हैं।

    पीड़ितों ने ब्लूचिप कंपनी के ब्रांड अंबेसडर अभिनेता सोनू सूद से प्रभावित होकर निवेश किया था। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।

    मूलरूप से राजस्थान के राजसमंद के गणेश नगर नाथ निवासी जगदीश कुमार गहलोत दुबई की एक कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 में दुबई के अल जव्हारा बिल्डिंग, बैक स्ट्रीट स्थित ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर्स की इन्वेस्टमेंट नेटवर्किंग टीम के एजेंट ने उन्हें काल की थी। उन्होंने कंपनी में निवेश करने पर प्रतिमाह तीन प्रतिशत का लाभांश मिलने की बात कही।

    इसके बाद कंपनी के मालिक रवींद्रनाथ सोनी के सहकर्मी किरण मोगर से मुलाकात हुई। बाद में पता चला कि कंपनी में शाश्वत सिंह, अभिनेता सूरज जुमानी सेल्स डायरेक्टर हैं। उन लोगों ने बताया कि वे कारपोरेट व शेयर मार्केट क्षेत्र में काम करते हैं। उन लोगों ने 36 प्रतिशत प्रति वर्ष लाभांश देने का दावा किया।

    बताया गया कि इस कंपनी में अभिनेता सोनू सूद ब्रांड अंबेसडर है। कंपनी के दो इवेंट में सोनू सूद आए भी थे। इससे प्रभावित होकर उसने कई बार में 22 लाख रुपये निवेश किए। मार्च 2024 तक लाभांश आया और उसके बाद बंद हो गया।

    कंपनी के आफिस में ताला बंदकर रवींद्रनाथ सोनी और उसके साथी भाग गए। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि महाठग के देहरादून वाले घर से बरामद दस्तावेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को फोरेंसिक लैब भेजा गया है। उसकी जांच रिपोर्ट और डाटा मिलने का इंतजार है। जो भी तहरीर आ रही हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वहीं, सोनू सूद और रेसलर खली अब तक एसआइटी के सामने बयान दर्ज करने नहीं पहुंचे हैं।

    ईडी करेगी जांच, अधिकारियों ने कानपुर पुलिस को भेजा पत्र

    एक अधिकारी के अनुसार महाठग रवींद्रनाथ के साथ सोनू सूद, सूरज जुमानी, विवेक ओबराय, डीनो मोरिया, दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडीज, पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन व कई हस्तियों की फोटो व वीडियो मिलने की बात सामने आई है।

    इससे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करेगा। अधिकारियों ने कानपुर पुलिस अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है। पुलिस अब इलेक्ट्रानिक समेत सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद ईडी के अधिकारियों को फाइल सौंपेगी।

    ढाई करोड़ निवेश करा 96 लाख दिया लाभांश, फिर कंपनी हुई बंद

    मूलरूप से आंध्र प्रदेश के कर्नोल जिले के माधवी नगर रमणा कालोनी निवासी साबिर बाशा शेख ने शुक्रवार को बताया था कि वह दुबई में रहकर आइटी कंपनी में नौकरी करते हैं। जुलाई 2022 में ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर्स कंपनी के मालिक रवींद्रनाथ सोनी व सेल्स डायरेक्टर शाश्वत, सूरज जुमानी उर्फ अमर लाल सूरज से मुलाकात हुई थी।

    उन्होंने प्रतिमाह तीन प्रतिशत लाभांश का झांसा देकर कई बार में ढाई करोड़ निवेश करा दिए। उन्हें 96 लाख लाभांश भी दिया। इसके बाद उन्हें 36 की जगह प्रति वर्ष 39 प्रतिशत लाभांश देने की बात कही गई, पर कुछ माह बाद कंपनी के आफिस में ताला लग गया।

    इसी तरह से मूलरूप से तेलंगाना के कुकटपल्ली निवासी श्रीकांत रायप्रोलू दुबई में रहकर कारोबार करते हैं। रवींद्र और उसके साथियों ने लगभग चार करोड़ रुपये निवेश कराकर ठग लिए गए। दोनों ही मामलों में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो चुका है।