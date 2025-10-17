कानपुर में अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, चबूतरे से उखाड़कर तालाब में फेंका; पुलिस तैनात
कानपुर के सेन पश्चिम पारा गांव में अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तालाब में फेंक दिया। घाटमपुर एसीपी ने प्रतिमा को निकलवाकर वापस स्थापित करवाया। आक्रोशित अनुयायियों को पुलिस ने नई प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा गांव में शुक्रवार सुबह अराजक तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रतिमा को चबूतरे से उखाड़कर तालाब में फेंक दिया। सूचना पर पहुंचे घाटमपुर एसीपी ने तालाब से क्षतिग्रस्त प्रतिमा निकलवाकर फिर से चबूतरे में रखवाया।
घटना से आक्रोशित बाबा साहेब के अनुयायियों ने हंगामा शुरू किया। जिन्हें पुलिस ने नई प्रतिमा स्थापित कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
सेन पश्चिम पारा गांव के बाहर तालाब किनारे कई वर्ष से बाबा भीमराव की अंबेडकर प्रतिमा स्थापित है। गुरुवार देर रात अराजकतत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर चबूतरे से उखाड़कर पास स्थित तालाब में फेंके दिया।
शुक्रवार सुबह चबूतरे से गायब प्रतिमा को तालाब में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं बाबा साहेब के अनुयायी घटना से नाराज होकर हंगामा शुरू कर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तालाब से निकालकर फिर से चबूतरे में रखवाया।
साथ हंगामा कर रहे ग्रामीण अनुयायियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं पीछे से पहुंचे घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने नई प्रतिमा की स्थापना के साथ अराजकतत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।
पुलिस ने गांव के एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घाटमपुर एसीपी ने बताया कि अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।