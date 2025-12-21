कानपुर में विधानसभा का स्टीकर लगे वाहन पर कार्रवाई, नशे धुत चालक अधिकारियों को करता रहा गुमराह, और फिर पत्नी...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन और पु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग करके यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अफसर काफिले के साथ कार्रवाई के निकल पड़े। रविवार देर शाम प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से गंगा बैराज पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया।
डेढ़ घंटे में 90 वाहनों चेकिंग की गई, 39 का चालान करने के साथ ही चालकों के नशे में मिलने पर दो वाहन सीज किए गए। एक वाहन पर विधानसभा का स्टीकर लगा मिला। नशे में धुत चालक अफसरों को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। उसका चालान किया गया।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, डीसीपी रवीन्द्र कुमार और एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह फील्ड में उतरे। अधिकारियों की टीम ने गंगा बैराज पर शाम करीब सात बजे से साढ़े आठ बजे तक सघन वाहन चेकिंग की। एक वाहन पर विधानसभा का स्टीकर लगा मिला।
अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास
चालक नशे में धुत था और अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। स्थिति बिगड़ती देख चालक की पत्नी भी मौके पर पहुंच गई और बचाव का प्रयास करने लगी, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई की।
जिलाधिकारी के निर्देश पर वाहन चालक का 10 हजार रुपये का चालान किया गया। साथ ही, वाहन पर लगे विधानसभा स्टीकर की वैधता की जांच के निर्देश दिए गए। डीसीपी यातायात ने स्पष्ट किया कि यदि स्टीकर का दुरुपयोग या फर्जीवाड़ा मिला तो संबंधित धाराओं में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि नशे में वाहन चलाना, फर्जी पहचान का इस्तेमाल करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सघन अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस व परिवहन विभाग को नियमित चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
