कानपुर में हादसा: श्रद्धालुओं से भरा ऑटो नाले में पलटा, दो की मौत और नौ घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर रोड पर नवशील धाम चौकी के पास एक ऑटो सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में पटल गया। खचाखच भरे ऑटो में एक दर्जन से ज्यादा सवारियां थीं, जो गंगा नहाने के लिए बिठूर जा रही थीं। हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। दोनों मृतक और अधिकांश घायल कानपुर देहात के रहने वाले हैं। घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में बच्चों की संख्या अधिक है।

एसीपी कल्यापुर रंजीत सिंह ने बताया कि ऑटो बिठूर की ओर जा रहा था, जिसमें गंगा नहाने के लिए श्रद्धालु सवार थे। नवशीलधाम चौकी के पास सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी के चलते ऑटो चालक का नियंत्रण खो गया। इसकी वजह से ऑटो पलट गया। ऑटो जहां पलटा वहां सड़क किनारे बगल में ही खुला नाला था। नाले में सवारियां गिरीं और ऊपर से ऑटो। इसकी वजह से सवारियां नीचे ही फंसी रह गई।

उधर से गुजर रहे लोगों ने देखा तो वह बचाने के लिए दौड़े। नाले में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां कानपुर देहात के गजनेर थानाक्षेत्र के गांव मुकुटपुर की रहने वाली 35 साल की संता और मंगलपुर थानाक्षेत्र के गांव बिलासपुर के 20 वर्षीय गोलू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि दम घुटने से दोनों की मौत हुई होगी।