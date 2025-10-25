Language
    गर्भ में बेटी होने का पता चला तो कराया अबॉर्शन, ससुर से संबंध बनाने को कहा; कानपुर में ससुरालियों पर FIR

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    कानपुर में एक महिला ने ससुराल वालों पर बेटी होने पर गर्भपात कराने और ससुर पर गलत संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पति समेत ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और ससुर व नंदोई द्वारा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि गर्भ में अल्ट्रासाउंड से बेटी का पता चलने पर आरोपितों ने उसका जबरन गर्भपात करवा दिया।

    बाबू पुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी पीड़िता की तहरीर के अनुसार करीब साढ़े तीन साल पहले उसका निकाह बाबूपुरवा के बेकनगंज में निवासी एक युवक से हुई थी, जो दुबई में काम करता था। निकाह के बाद घर की मालकिन होने का हवाला देकर सास ने सारे जेवरात अपने पास रख लिए।

    फिर, आरोपित पति ने दुबई में काम छोड़कर व्यापार करने के लिए मायके से एक लाख रुपये और कार की मांग करने लगा। दहेज न देने पर मारपीट के दौरान गिरने से उसकी रीड़ की हड्डी में चोंट आ गई। पीड़िता के मुताबिक पहली संतान के रूप में बेटी को जन्म दिया, जिससे ससुराली और नाराज हो गए। कुछ समय बाद वह फिर गर्भवती हुईं, तो जांच में बेटी होने का पता चलने पर दो बार गर्भपात करा दिया।

    आरोप है कि इसके बाद उस पर ससुर व नंदोई के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। दोनों ने उससे छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारपीट कर उसे बेटी समेत घर से निकाल दिया गया। बाबूपुरवा थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों पर जांच की जा रही है।