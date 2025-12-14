कानपुर में पुलिस आयुक्त ने देर रात 30 शराब की दुकानों के पास 52 लोगों को पीते पकड़ा, चेतावनी देकर छोड़ा
जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह ने शनिवार रात शहर की लगभग 30 शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान के आसपास बैठे व कारों में शराब पीते 52 लोगों को पकड़ा। पूछताछ के बाद उन्हें चेतावनी और सख्त हिदायत देकर छोड़ा।
पुलिस आयुक्त ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व संदिग्ध गतिविधियां न हो। इसके लिए शनिवार रात पहले घंटाघर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन के आसपास क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए 46 लोगों से पूछताछ की। इनमें अधिकतर बीपीएड की परीक्षा देने आए छात्र और कुछ मजदूर थे। उन सभी का सत्यापन किया गया।
शराब पीने वाले 52 लोगों को पकड़ा
इसके बाद कई क्षेत्रों में शराब की दुकानों के आसपास शराब पीने वाले 52 लोगों को पकड़ा, जिसमें 18 लोग कार में बैठकर पीते मिले। उन्होंने भविष्य में दोबारा ऐसी गतिविधियों में न होने की हिदायत देकर छोड़ा।
रात्रि चेकिंग के दौरान स्थानीय थानों की पिकेटों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर गश्त, नियमित चेकिंग व निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं शराब के ठेकों के आसपास चेकिंग कर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए।
