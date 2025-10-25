Language
    कानपुर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, घर के बाहर शौचालय में खून से लथपथ हालत में मिली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    कानपुर के घाटमपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चार साल की बच्ची घर के बाहर अपनी दादी के साथ सो रही थी, तभी रात में वह शौचालय में खून से लथपथ हालत में मिली। बच्ची ने बताया कि उसे चोर उठा ले गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बच्ची अपने घर के बाहर दादी के साथ लेटी थी। रात में करीब तीन बजे वह बाहर ही बने शौचालय में अचेत अवस्था में रक्तरंजित हालत में मिली। एसीपी और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। बच्ची को घाटमपुर सीएचसी लाया गया है।

    गांव निवासी मासूम के बाबा ने बताया कि उनका बेटा भाई दूज के पर्व पर बहू और दो साल के बेटे को लेकर ससुराल गया था। उनकी चार साल की बेटी घर पर ही थी। शुक्रवार रात रोज की तरह नातिन अपनी दादी के साथ घर के बाहर लेटी थी। पास में दूसरी चारपाई पर वह भी लेटे थे। उनका छोटा बेटा और बेटी छत पर सोए थे।

    बाबा के मुताबिक छोटा बेटा भोर पहर तीन बजे शौचालय में गया तो वहां मासूम नातिन अचेत हालत में मिली। बेटे को लगा कि वह बाथरूम करने आई है और यहीं सो गई। इसके चलते उसने मासूम को गोद में उठाकर उसकी दादी के पास लिटा दिया। लेकिन, तभी हाथ में कुछ गीला महसूस होने अपर टॉर्च लगाकर देखा तो खून फैला था।

    मासूम के अंदरूनी अंगों से खून आ रहा था। उसके बाल बिखरे थे और पयार व कूड़ा लगा था। होठ काले थे और चेहरे पर खरोच थी। इसके बाद घर के सभी लोग जग गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बच्ची को घाटमपुर सीएचसी भेजा। वहां, होश में आने पर बच्ची ने बताया कि उसे चोर उठा ले गए थे। अभी तक बच्ची ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया हुआ।

    वहीं, सूचना पर एसीपी कृष्णकांत यादव और इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडेय गांव जांच करने पहुंचे। बताया कि जांच की जा रही है। बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है।