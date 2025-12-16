नेताजी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में झोला लेकर बैठा था शख्स, RPF ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश
जागरण संवाददाता, कानपुर। हावड़ा से कालका जाने वाली नेता जी एक्सप्रेस में आरपीएफ ने यात्री के पास से 38.20 लाख रुपये बरामद किए हैं। यात्री धनराशि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दे सका।
आरपीएफ आयकर विभाग को धनराशि सौंपेगी। इसके लिए आयकर अधिकारियों से संपर्क किया गया। आरपीएफ थाना पहुंचे आयकर अधिकारियों ने जांच के बाद धनराशि अपने कब्जे में लेने की बात कही। आरपीएफ ने धनराशि को अपने पास सुरक्षित रख लिया है।
आरपीएफ निरीक्षक एसएन पाटीदार ने बताया कि वैंडर ड्राइव टीम के उप निरीक्षक ओंकार सिंह ट्रेन संख्या 12311 में अवैध वेंडरों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान जनरल कोच में एक यात्री झोला लिए संदिग्ध अवस्था में मिला। वह देखने में वेंडर लग रहा था। उससे पूछताछ शुरू की गई तो वह सही जवाब न दे सका।
उसके झोले में 500, 200 व 100 रुपये के नोटों की गड्डियां मिलीं। उसने अपना नाम मनीष द्विवेदी ग्राम खेसहर जिला फतेहपुर का निवासी बताया। उसने बताया कि उसका मालिक अभिषेक गुप्ता फतेहपुर में किराने की दुकान चलाता है।
उसने कानपुर में किसी नारियल वाले को धनराशि देने के लिए भेजा था। ट्रेन के कानपुर सेंट्रल पहुंचने पर उसे आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल लाया गया। यहां नोटों की गिनती की गई तो 500 रुपये की 56 गड्डियां, 200 रुपये की 33 गड्डियां, 100 रुपये की 36 गड्डियां मिलीं।
