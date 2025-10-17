कानपुर के मेस्टन रोड में पकड़े गए 30 क्विंटल पटाखे, अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई
कानपुर के मेस्टन रोड में पुलिस ने 30 क्विंटल पटाखे जब्त किए। यह कार्रवाई अवैध भंडारण के खिलाफ हुई। पुलिस ने बताया कि बिना लाइसेंस के पटाखे जमा किए गए थे। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मेस्टन रोड में बुधवार को पुलिस ने रोटी वाली गली स्थित एक मकान में छापेमारी कर 30 कुंतल पटाखा बरामद किया। हालांकि आरोपित दुकानदार मौका पाकर भाग निकला।
मूलगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि मो. इफ्तिखार के मकान की पहली मंजिल पर 100 से अधिक गत्तों में 30 कुंतल से अधिक पटाखा बरामद किया गया।
पुलिस को पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि इलाके में रहने वाले अदनान ने प्रथम तल किराए पर ले रखा था। मकान मालिक और अवैध पटाखा भंडारण का मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
