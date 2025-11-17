Language
    कानपुर में 18 साल के युवक ने की फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला शव

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:25 PM (IST)

    कानपुर के कल्याणपुर में 18 वर्षीय राहुल कठेरिया ने अपने घर में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आईआईटी गेट के सामने कबाब पराठा की दुकान पर काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। परिवार में मातम छाया हुआ है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर के इंद्रानगर चौकी क्षेत्र के आईआईटी गेट के सामने स्थित अपने मकान में 18 वर्षीय राहुल कठेरिया ने पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी।स्वजन को जानकारी होते ही परिवार में हड़कंप मच गया।सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी में जुटी है।

    आईआईटी के सामने रहने वाला 18 वर्षीय राहुल कठेरिया घर के पास स्थित एक कबाब पराठा की दुकान पर काम करता था।सोमवार डेढ़ बजे के करीब उसका शव घर के एक छोर पर खाली जगह में लगे पकरी के पेड़ से मोजे की कतरन की बनी रस्सी के सहारे लटकता हुआ मिला।

    स्वजनों में हाहाकार मच गया।राहुल को परिवार में बड़ा भाई साहिल,छोटे भाई ऋतिक और ऋषभ के अलावा पिता विनोद व मां रीना है।घटना के बाद स्वजनो का रो रोकर बुरा हाल है, मां रीना रोते रोते बेहोश हो गई।जिसकी वजह से मकान और घटना स्थल के बीच का दरवाजा बंद करना पड़ा।आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अब पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटी है।कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है।अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।