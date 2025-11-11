इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंग्स्टर केस में कोर्ट में नहीं आया गवाह, अब 26 नवंबर को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज आठ व एमपीएमएलए कोर्ट में अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 26 नवंबर को सुनवाई होगी। इरफान की तरफ से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र लगाया गया।

तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक दुबे ने जाजमऊ थाने में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवा सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज, मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ गैंग्स्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।