    इरफान सोलंकी की जमानत पर पत्नी नसीम सोलंकी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ऊपर वाले ने मेहनत का इनाम दिया

    By akhilesh tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:30 PM (IST)

    कानपुर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह लम्बी लड़ाई का परिणाम है और समर्थकों के साथ मिलकर उन्होंने यह सफलता पाई है। सोलंकी ने न्यायपालिका के प्रति विश्वास व्यक्त किया और कहा कि शहर के लोगों की मुराद पूरी हुई। समाजवादी पार्टी ने भी जमानत का स्वागत किया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया।

    बहुत अच्छा लग रहा, बोझ उतर रहा.. सभी की मेहनत रंग लाई: नसीम सोलंकी

    जागरण संवाददाता, कानपुर। 'बहुत अच्छा लग रहा.. बहुत हल्का हो गया, बोझ उतर रहा है.. ऊपर वाले ने मेहनत का इनाम दिया है। सभी की कोशिश कामयाब हुई है। न्यायालय पर भरोसा मजबूत हुआ है...'

    समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की हाईकोर्ट से जमानत स्वीकृत होने के बाद सीसामऊ विधायक और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने दैनिक जागरण से बातचीत में अपनी पहली प्रतिक्रिया में यह कहा। उन्होंने कहा कि रिहाई के मौके पर परिवार के सभी लोग उनका स्वागत करने जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देकर मुश्किलों को आसान कर दिया। इतने साल से जो लड़ाई उनके समर्थकों और खास लोगों के साथ मैं लड़ रही थी उसे आज एक दिशा मिल गई है। जैसे ही जमानत की खबर मिली तो लगा कि जैसे बहुत बड़ा बोझ था जो उतर गया।

    शहर के हजारों-लाखों लोगों की मुराद आज पूरी होती दिखी है। अब उनके जेल से बाहर आने का इंतजार है। अभी हाईकोर्ट का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा है। दो दिन बीच में अवकाश रहेंगे। इसलिए उम्मीद है कि चार से पांच दिन में जेल से रिहाई भी हो जाएगी।

    पूर्व विधायक को घर लाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ जेल के बाहर मौजूद रहूंगी। इस कामयाबी में सीसामऊ के मतदाताओं की अहम भूमिका है जिन्होंने अपना वोट देकर पहले ही फैसला सुना दिया है।

    दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय में बृहस्पतिवार की शाम महानगर अध्यक्ष फजल महमूद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इरफान सोलंकी को जमानत मिलने का स्वागत किया गया। सपा ने कहा कि संविधान मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र में अन्याय नहीं होने पाएगा आज का जो निर्णय हुआ है वह पीडीए परिवार तथा लोकतंत्र की विजय है। आर्य नगर विधायक अमिताभ बाजपेई ने भी इरफान को जमानत मिलने पर अपने समर्थकों को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है।