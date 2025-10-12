Language
    अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में आठ सदस्य गिरफ्तार

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:38 PM (IST)

    पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस कार्रवाई में गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह संयुक्त कार्रवाई साइबर अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

    अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के आठ सदस्य पकड़े गए हैं। ये सभी शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर ठगते थे। इनकी पहचान प्रयागराज निवासी मो. सलमान, मो. इमरान, कासिम अली, अरुन सिंह, झारखंड निवासी ओम रजवार, मऊ निवासी पियूष सिंह, हरियाणा निवासी पिसोरा सिंह, बलरामपुर निवासी रजत वर्मा के रूप में हुई है।

    इनके पास से 10 मोबाइल, 11 सिमकार्ड, तीन आधारकार्ड, चार ड्राइविंग लाइसेंस, दो मतदाता पहचानपत्र, दो पैनकार्ड, 15 डेबिटकार्ड, एक क्रेडिटकार्ड, सात पासबुक, 15 चेकबुक, नकदी और कार बरामद हुई।

    स्वरूप नगर थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया कि बीते कई दिनों से साइबर ठगों के शहर में सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। साइबर सेल भी उनकी धरपकड़ के प्रयास में लगी थी।

    इसी बीच रविवार तड़के सटीक सूचना पर साइबर सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोतीझील के पास खड़ी सफेद रंग की स्विफ्ट कार के पास मौजूद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    आरोपितों पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, यूपी, आदि राज्यों में 33 शिकायतें दर्ज है। आरोपितों को जेल भेजकर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।