Kanpur Zoo: आ गई इंदौर से शेरनी बिजली, चिड़ियाघर से विदाई लेगा हिप्पो सतीश

जागरण संवाददाता, कानपुर। लंबे समय से शेरनी के लिए चल रहा इंतजार सोमवार तड़के समाप्त हो गया। इंदौर से शेरनी बिजली को वन्यजीव विनिमय कार्यक्रम के तहत चिड़ियाघर लाया गया। यहां पहुंचने के बाद पशु चिकित्सकों की टीम ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ मिली। वहीं, चिड़ियाघर में रह रहे आठ वर्ष के हिप्पो सतीश को आज दोपहर इंदौर भेजा जाएगा।



कानपुर प्राणि उद्यान के निदेशक कमलेश पटेल ने बताया कि शेरनी बिजली को कमला नेहरू जूलाजिकल पार्क, इंदौर से लाया गया। सबसे पहले उसे पशु चिकित्सालय में रखा गया, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच में स्वस्थ मिलने के बाद उसे बब्बर शेर के बाड़े के हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां उसका मिलन शेर शंकर से कराया जाएगा। डेढ़ वर्षीय शेर शंकर के साथ अभी दो मादा शेरनी चिड़ियाघर में हैं। अब शेरनी बिजली के बाद यहां एक शेर के अलावा तीन शेरनी हो गईं।