कानपुर में आज इंडिगो की तीनों उड़ानें निरस्त, तकनीकी समस्या का असर जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। क्रू की कमी और चेक-इन सिस्टम में तकनीकी समस्या का असर शुक्रवार को भी जारी रहा। शहर से संचालित होने वाली दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तीनों उड़ानें आज निरस्त कर दी गईं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

गुरुवार को भी इसी समस्या के कारण उड़ानें 2 से 4 घंटे देरी से पहुंची थीं। मुंबई की उड़ान सबसे अधिक 4 घंटे लेट रही, जबकि दिल्ली की उड़ान 3.20 घंटे और बेंगलुरु की उड़ान 2.10 घंटे विलंब से आई थी। शुक्रवार को उड़ानें रद्द होने की जानकारी इंडिगो ने यात्रियों को उनके मोबाइल नंबर पर पहले से उपलब्ध करा दी थी।