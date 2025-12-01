Indian Railway News: 5 से 19 जनवरी तक इन सात ट्रेनों का रूट बदला, लालगढ़-प्रयागराज ट्रेन देरी से चलेगी
Indian Railways News | बीकानेर मंडल के चुरु-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते सात ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज 5 जनवरी से 19 जनवरी तक चुरु-फतेहपुर शेखावटी-सीकर होकर चलेगी और 22 व 24 जनवरी को बीकानेर-मेडता बाईपास-फुलेरा-जयपुर होकर जाएगी। कुछ अन्य ट्रेनों के मार्गों में भी बदलाव किया गया है, और ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज कुछ दिन देरी से चलेगी।
जागरण संवाददादा, कानपुर। Indian Railways News | बीकानेर मंडल के चुरु-सादुलपुर रेलखंड पर लाइन दोहरीकरण के लिए ब्लाक लिया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। सात ट्रेनें अलग मार्गों से चलाई जाएंगी, जबकि एक ट्रेन देरी से चलेगी।
ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज पांच, आठ, 10, 12, 15, 17, 19 जनवरी 2026 को लालगढ़ से परिवर्तित मार्ग चुरु-फतेहपुर शेखावटी-सीकर होकर चलेगी। यह ट्रेन फतेहपुर शेखावटी स्टेशन पर ठहरेगी। ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज 22 व 24 जनवरी को लालगढ़ से चलेगी। यह ट्रेन बीकानेर-मेडता बाईपास-फुलेरा-जयपुर होकर जाएगी।
ट्रेन मेडता बाईपास, डेगाना, कुचामन सिटी, फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 20403 प्रयागराज-लालगढ़ 21 व 23 जनवरी को प्रयागराज से वाया जयपुर-फुलेरा-मेडता बाईपास-बीकानेर होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 12404 लालगढ़- प्रयागराज 21 व 23 जनवरी को लालगढ़ से बीकानेर-मेडता बाईपास-फुलेरा-जयपुर होकर चलेगी।
ट्रेन संख्या 12403 प्रयागराज-लालगढ़ 20 व 22 जनवरी को प्रयागराज से जयपुर-फुलेरा-मेडता बाईपास-बीकानेर होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 12259 सियालदाह-बीकानेर 21 व 22 जनवरी को सियालदाह से रेवाड़ी, जयपुर, मेडता बाईपास, बीकानेर होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 12260 बीकानेर-सियालदाह 22 व 23 जनवरी को बीकानेर से मेडता बाईपास, जयपुर-रेवाड़ी होकर चलेगी। डेगाना, जयपुर व अलवर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
ये ट्रेन देरी से चलेगी
ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज पांच, आठ, 10, 12, 15, 17, 19 जनवरी को लालगढ़ से निर्धारित समय से 2:45 घंटे देरी से चलेगी।
