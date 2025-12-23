कानपुर में पेन चोरी के आरोप में कक्षा 2 के छात्र को दी मानसिक प्रताड़ना, चार शिक्षकों पर FIR

जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में शिक्षकों द्वारा कक्षा दो के छात्र पर पेन चोरी करने का आरोप लगाकर मानसिक प्रताड़ित करने की घटना सामने आई है। छात्र की मानसिक स्थिति बिगड़ने पर मां ने सोमवार को प्रबंधक समेत चार शिक्षकों के खिलाफ बच्चे को मानसिक प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। सेन पश्चिम पारा निवासी अभिषेक शंकर दुबे का बेटा आठ वर्षीय आकाश शंकर विद्यालय में कक्षा दो का छात्र है। मां पूनम दुबे के मुताबिक स्कूल की कक्षाध्यापिका संगीता मालिक, प्रधानाध्यापक अनुप्रित रावत, शिक्षक स्वतंत्र अग्निहोत्री ने बीती 28 नवंबर को बेटे पर पेन चोरी करने का आरोप लगाया।

साथ ही प्रबंधक देवराज सिंह राजावत के सामने बेटे पर चोरी का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाकर मानसिक प्रताड़ित किया। बीती 12 दिसंबर को उन्हें स्कूल बुलाकर बेटे की शिकायत की गई। जिसपर उन्होंने प्रबंधक व शिक्षकों से बेटे के चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज मांगे।

इस पर स्कूल प्रबंधक व शिक्षक फुटेज नहीं दिख सके। जिसपर उन्होंने बीती 28 नवंबर को बेटे के स्कूल न आने की बात कही। जिसपर स्कूल प्रबंधन कोई जवाब नहीं दे सका। घटना के बाद से मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से बेटा हर जगह हेल्प, हेल्प लिखने लगा।

पूछने पर कोई बात नहीं बताता था। एक दिन नींद में वह बार बार यही बोल रहा था कि उसने नहीं लिया-उसने नहीं लिया..। नींद खुलने पर बेटे से पूछा तो बताया कि स्वतंत्र सर ने बहुत डराया है। इसपर वह प्रधानाध्यापक व प्रबंधक से बात करने पहुंची।

जिसपर प्रबंधक ने पेन की कीमत देने की बात कहकर वापस कर दिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कई बार आरोपित स्कूल प्रबंधक व शिक्षकों को थाने बुलाया गया, लेकिन कोई जवाब देने नहीं आया। जिसपर तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।