    मुख्य चुनाव आयुक्त और RBI गवर्नर को मिलेगा IIT का विशिष्ट एल्युमिनाइ अवॉर्ड, लिस्ट में IAS अवनीश अवस्थी का भी नाम

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:24 PM (IST)

    आईआईटी कानपुर इस वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी समेत 13 लोगों को विशिष्ट एल्युमिनाइ अवार्ड देगा। टेस्ला डिजाइन के प्रमुख शिरीष जोशी समेत तीन लोगों को विशिष्ट सेवा सम्मान भी मिलेगा। यह सम्मान आईआईटी कानपुर के स्थापना दिवस समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। आइआइटी कानपुर का विशिष्ट एल्युमिनाइ अवार्ड इस साल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार व पूर्व आइएएस अवनीश अवस्थी समेत 13 लोगों को दिया जाएगा। विशिष्ट सेवा सम्मान भी टेस्ला डिजाइन के प्रमुख शिरीष जोशी समेत तीन लाेगों को मिलेगा।

    आइआइटी कानपुर ने अपने स्थापना दिवस पर पूर्व छात्रों को दिए जाने वाले सम्मान व पुरस्कारों की सूची तैयार कर ली है। स्थापना दिवस दो नवंबर को होने वाले समारोह में विशिष्ट सेवा सम्मान, विशिष्ट एल्युमिनाइ अवार्ड और यंग एल्युमिनाइ अवार्ड दिया जाएगा।

    आइआइटी से मिली जानकारी के अनुसार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार , आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा, पूर्व आइएएस अवनीश अवस्थी, प्रो. वेंकटेश सुंदर्शन- कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी , प्रो. अरिजीत बोस - राड आइजलैंड यूनिवर्सिटी , डा. रेमा पद्मन - कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, डा. दीपक नरूला- संस्थापक मेटाएक्सेप्चियल मैनेजमेंट, प्रो. ऋषिकेश टी कृष्णन -आइआइएम बेंगलुरू , मनीष चंद्रा संस्थापक पोशमार्क , डा. नरेश चंद गुप्ता - संस्थापक एक्यूरैकैप कंसल्टेंसी सर्विसेस, ऋषि कपूर- वाइस चैयरमैन इंवेस्टकार्प, अंबुज कुमार संस्थापक फोरटैनिक्स एंड सिंबयिन , प्रो. अमित अग्रवाल- आइआइटी बांबे को विशिष्ट एल्युमिनाइ अवार्ड दिया जाएगा।

    आइआइटी का विशिष्ट सेवा सम्मान 1978 के बीटेक छात्र व टेस्ला डिजाइन के प्रमुख शिरीष जोशी, 1983 के बीटेक व क्लाकनेर पेंटाप्लास्ट के निदेशक असीम शुक्ला और 1988 बैच के निशीथ मोहन- जेनेसिस इंटरनेशनल के वाइस प्रेसीडेंट को दिया जाएगा।

    इसके साथ ही संस्थान का यंग एल्युमिनाइ अवार्ड 2009 बैच के बीटेक छात्र अभिनव जैन,फाउंडर एंड सीईओ शाप101 , बैच 2010 के प्रो. दिनेश भरदिया, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया सैन डियागो, 2911 बैच के डा. ईशान चट्टोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर कार्नेल यूनिवर्सिटी और 2013 बैच के बीटेक छात्र भावेश मित्तल को दिया जाएगा।