    CEC ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार देगा IIT कानपुर, 1985 बैच के रह चुके हैं छात्र

    By vivek mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:40 PM (IST)

    आईआईटी कानपुर 2 नवंबर को स्थापना दिवस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेगा। यह संस्थान द्वारा पूर्व छात्रों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने उन्हें पत्र लिखकर इस सम्मान की जानकारी दी और समारोह में आमंत्रित किया। संस्थान हर साल स्थापना दिवस पर पूर्व छात्रों को सम्मानित करता है।

    आइआइटी कानपुर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देगा पूर्व छात्र पुरस्कार

    जागरण , कानपुर। आइआइटी की ओर से दो नवंबर को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को प्रतिष्ठित विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार (डीएए) 2025 देकर सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड संस्थान द्वारा अपने पूर्व छात्रों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

    ज्ञानेश कुमार आइआइटी में 1985 बैच के छात्र रहे हैं। आइआइटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने सीईसी को पत्र लिखकर इस सम्मान की जानकारी दी और इसे उनकी असाधारण योग्यता और अनुकरणीय व्यावसायिक उपलब्धियों का सम्मान बताया।

    उन्हें परिवार सहित समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, संस्थान की ओर से प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस समारोह में पूर्व विद्यार्थियों को उनके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च छात्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है।