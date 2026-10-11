प्लास्टिक कचरे से बनेंगे भवनों के पैनल, AI से होगी छंटाई; IIT Kanpur के 5 स्टार्टअप विकसित कर रहे नई तकनीक

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्लास्टिक कचरे से निर्माण सामग्री, भवनों के पैनल और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग तैयार की जाएगी। आईआईटी के पांच स्टार्टअप प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदलने की तकनीक विकसित कर रहे हैं।

इनमें एआई आधारित स्मार्ट बिन से कचरे की स्वचालित छंटाई और पुनर्चक्रित प्लास्टिक से कोल्ड स्टोरेज बनाने जैसे नवाचार भी शामिल हैं। संस्थान इन तकनीकों को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने और बाजार तक पहुंचाने की तैयारी में है।

आइआइटी के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआइआइसी) की देखरेख में परनाड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से ‘अद्वय-प्लास्टिक सर्कुलैरिटी इनोवेशन लांचपैड’ में पांचों स्टार्टअप को प्रस्तुत किया है। पहले चरण के तहत चयनित स्टार्टअप के उत्पादों और तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई।