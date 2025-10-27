IIT कानपुर के क्वांटम फिजिक्स विज्ञानी प्रो. अमित अग्रवाल को मिलेगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

जागरण संवाददाता, कानपुर। क्वांटम भौतिकी में विश्वस्तरीय शोध एवं अनुसंधान से विशिष्ट पहचान बनाने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अमित अग्रवाल को इस साल के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में से यह एक है।

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल और अन्य शिक्षकों ने प्रो. अग्रवाल को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में असाधारण योगदान के लिए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। युवा श्रेणी में यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के विज्ञानियों को दिया जाता है।

यह सम्मान सैद्धांतिक संघनित पदार्थ भौतिकी में किए गए उनके नवोन्मेषी शोध और क्वांटम ट्रांसपोर्ट, टोपोलाजिकल मैटेरियल और लो डाइमेंशिनल सिस्टम के क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देता है। प्रो. अमित आईआईएससी के सेंटर फार हाई एनर्जी फिजिक्स के इकलौते पूर्व छात्र हैं, जिन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रो. अग्रवाल ने अपनी पीएचडी. (2005–2009) आईआईएससी, बेंगलुरु से प्रो. दिप्तिमन सेन के मार्गदर्शन में पूरी की।

वर्ष 2009–2011 के दौरान सैद्धांतिक भौतिकी में सर्वश्रेष्ठ पीएचडी थीसिस के लिए उन्हें कुमारी एल. ए. मीरा मेमोरियल मेडल से भी सम्मानित किया गया। सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले प्रो. अग्रवाल का कार्य आधुनिक क्वांटम टेक्नोलाजी से जुड़ा हुआ है, जो भविष्य के नैनो इलेक्ट्रॉनिक और क्वांटम डिवाइस के डिजाइन की नई दिशा देने वाला है। प्रो. अमित ने कहा कि इस पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

क्वाटंम दुनिया को समझने की जिज्ञासा और अपने गुरुओं, सहयोगियों व छात्रों से मिली प्रेरणा को इसका श्रेय जाता है। आइआइटी कानपुर का भौतिकी विभाग 2012 से मेरा घर और मेरी कर्मभूमि है। यह एक ऐसा स्थान है जो स्वाभाविक जिज्ञासा, सीखने और उत्कृष्टता को निरंतर प्रेरित करता है।