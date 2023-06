QAS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में दुनिया की नजर में भारत के शीर्ष 10 शिक्षण संस्थान में आइआइटी कानपुर

India Top Educational Institute क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत से 45 शिक्षण संस्थानों ने दावेदारी की थी। कानपुर स्थित संस्थान को 278 रैंक मिली है। बता दें क‍ि दुनिया के 2963 में 1503 संस्थानों की रैकिंग जारी हुई है। आइआइटी निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्थान का नाम शामिल होना बड़ी उपलब्धि है।

India Top Educational Institute: देश के टॉप 10 संस्‍थानों में कानपुर IIT

कानपुर, जासं। शोध और नवाचार के दम पर आइआइटी, कानपुर दुनिया की नजर में है। दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी हुई क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैकिंग में आइआइटी ने वैश्विक स्तर पर 278वीं रैंक हासिल की और भारत के शीर्ष 10 संस्थानों में नाम दर्ज कराने में सफलता पाई है। क्यूएस रैंकिंग में प्रत्येक शिक्षक द्वारा पेश किए शोध पत्र, रोजगार का सृजन, रोजगार देने वाले साख, शैक्षणिक साख, छात्र-शिक्षक अनुपात, संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय शोध नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात व अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात सहित नौ मानक शामिल किए गए थे। जिसमें आइआइटी प्रशासन ने भी अपनी दावेदारी पेश की। आइआइटी निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्थान का नाम शामिल होना बड़ी उपलब्धि है। हम शोध और नवाचार के क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये रैंकिंग मिली है। विश्व स्तर पर शीर्ष संस्थानों में नाम शामिल कराने के लिए आगे भी प्रयास और सुधार जारी रहेंगे। बता दें, हाल ही में आइआइटी कानपुर को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआइआरएफ में देश भर में पहला स्थान मिला है। कोरोना महामारी के समय वेंटीलेटर, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा सहित डिफेंस कारिडोर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, 5जी समेत कई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स पर आइआइटी साझा तौर पर काम कर रहा है। एसआइआइसी में 150 से ज्यादा कंपनियों को इंक्यूबेट किया गया है।

