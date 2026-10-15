रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक को कारोबार बनाएंगे IIT कानपुर और IIM बेंगलुरु, डीपटेक स्टार्टअप्स को मिलेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारत में डीपटेक स्टार्टअप को मजबूती देने और रक्षा क्षेत्र इकोसिस्टम को सृदृढ़ करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों ने साझेदारी की है। आइआइटी के डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोफेसर जयंधरन गिरिधर राव और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) बेंगलुरु के प्रमुख बिजनेस इनक्यूबेटर नादथुर एस राघवन सेंटर फार एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग (एनएसआरसीईएल) की सीईओ रसिका प्रशांत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

यह इस तरह की पहली साझेदारी है जो तकनीकी नवाचार, उद्यमिता और व्यवसाय विकास में दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता को एक प्लेटफार्म में साथ लाएगी। यह पहल विशेष रूप से रक्षा, एयरोस्पेस और इनसे जुड़े रणनीतिक क्षेत्रों में डीप-टेक स्टार्टअप्स को गति देने और उभरती प्रौद्योगिकियों को बाजार के लिए तैयार व्यावसायिक समाधानों में बदलने पर केंद्रित है।

इसका उद्देश्य डीप-टेक नवाचारों को तकनीकी सत्यापन से आगे बढ़ाकर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। स्टार्टअप्स को ग्राहकों की पहचान, बाजार सत्यापन और उद्यम विकास के लिए संरचित सहयोग देगा। प्रो. राव ने कहा कि आइआइटी में डीप-टेक नवाचारों की मजबूत श्रृंखला है और इसे बाजार तक पहुंचाना प्राथमिकता है। यह सहयोग पूरक क्षमताओं को एक साथ लाता है।