कानपुर में 30 लाख रुपये का माल हड़पकर कारोबारी दंपती फरार, 23 व्यापारियों ने की शिकायत

जागरण संवाददाता, कानपुर। हरबंशमोहाल थानाक्षेत्र में 23 व्यापारियों का करीब 30 लाख रुपये हड़पकर कारोबारी दंपती फरार हो गये। उन्होंने जिन व्यापारियों से माल लेकर उन्हें चेकें दी थी वो सभी बाउंस हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों पीड़ित व्यापारी हरबंशमोहाल थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।



भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र और जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने बताया कि एक्सप्रेस रोड पर जगदम्बा इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान थे। जिसके प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रेखा सिंह थे। आरोप है कि उन्होंने कई व्यापारियों से पहले लाखों का माल नकद खरीदकर बाजार में भरोसा कायम किया। इसके बाद कई व्यापारियों से 30 लाख रुपये का माल उधार लेकर उन्हें चेकें दी।

लगातार दो छुट्टियों के बाद जब व्यापारियों ने चेकें लगाई तो वह बाउंस हो गई थी। इससे पहले ही आरोपित शनिवार देर रात दुकान में ताला डालकर और सारा माल पिकअप में लादकर फरार हो गया। सीसी फुटेज में पिकअप का नंबर मिला है।

व्यापारियों ने बताया कि राजेंद्र सिंह ने सितंबर में जीएसटी का पंजीयन कराया था उसके आधार पर वाराणसी का पता दर्ज है। बुधवार को दर्जनों व्यापारियों ने पहुंचकर थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी।